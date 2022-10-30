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Haliç'te bayrak açan kürekçiler, Cumhuriyet'in 99. yılını kutladı

Haliç’te ‘Cumhuriyete Kürek Çekiyoruz’ etkinliği düzenlendi. Beyoğlu Belediyesi’nin organize ettiği programa 30 tekne ile katılan 143 sporcu, Haliç’e açıldı. Sporcular, ellerindeki Türk bayraklarını dalgalandırarak coşkuyla "Cumhuriyetimizin 99’uncu yılı kutlu olsun" diye bağırdı.

30 Ekim 2022 Pazar 17:20
Haliç'te bayrak açan kürekçiler, Cumhuriyet'in 99. yılını kutladı

İSTANBUL, (DHA) -

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Beyoğlu’nda farklı etkinliklerle devam ediyor. Beyoğlu Belediyesi tarafından organize edilen bugünkü etkinlikte bir araya gelen olan sporcular Haliç’te Cumhuriyete kürek çekti. Haliç Köprüsü ile Unkapanı Köprüsü arasında 2 bin 600 metrelik alanda düzenlenen etkinliğe; Altınboynuz Kürek Takımı 10 tekne 45 sporcu, Galata Kürek Takımı 5 tekne 29 sporcu, Pera Kürek Takımı 2 tekne 10 sporcu, Kadir Has Üniversitesi Kürek Takımı 3 tekne 17 sporcu, Koç Üniversitesi Kürek Takımı 3 tekne 17 sporcu, Rumeli Üniversitesi Kürek Takımı 2 tekne 10 sporcu, Balat Kürek Takımı 2 tekne 10 sporcu, Nova Kürek Takımı ise 1 tekne 5 sporcu ile katılım sağladı. Beyoğlu Hasköy Yelken kulübü önünden Haliç’e açılan sporcular, denizin ortasında Türk bayraklarını açarak Cumhuriyetin 99. yılını kutladı. 

“CUMHURİYET SAYESİNDE KÜREK ÇEKİYORUZ”

Yaklaşık 1 buçuk yıldır kürek çektiğini belirten 25 yaşındaki Sabir Güven duygularını, “Bu spora hobi olarak başladım. Dönem dönem yarışlara katıldım. Cumhuriyetimizin vermiş olduğu bu özgürlük sayesinde, bu denizde kürek çekebiliyoruz. Bu yüzden o kadar mutlu ve özgür hissediyorum ki kendimi kürek çekerken, hakikaten bütün stresimi bütün hayattaki yaşadığım zorlukları, stresimi atıyormuşum gibi hissediyorum. Atatürk'ün bize vermiş olduğu bu özgürlük sayesinde biz bu kürekleri çekebiliyoruz. Bugün burada bilen, bilmeyen herkes kürek çekti. Bir yandan da bayrakları dalgalandırmak o kadar güzel ve keyifliydi ki herkesi böyle bir etkinliğe davet ederim” şeklinde ifade etti. 

“BİZİM İÇİN GURUR VERİCİYDİ”

15 yaşındaki Ahmet Ofluoğlu da “Cumhuriyetin 99’uncu yılı vesilesiyle böyle bir geçiş Beyoğlu Belediyesi tarafından düzenlendi. Biz de katıldık. Gayet güzeldi bizim için çok heyecanlıydı. Çok güzel bir atmosfer vardı. Haliç'te Türk bayrağı sallayarak gurur duyduk. Bizim için çok iyi bir aktiviteydi” dedi. 

“AMACIMIZ FARKLI ORTAMLARDA CUMHURİYETİ ANMAKTIR”

Beyoğlu Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Metin Albayrak, “Cumhuriyetimizin kuruluşunun 99’uncu yılı münasebetiyle ilçemizdeki Haliç'te, çeşitli kulüplerimizle  ‘Cumhuriyete Kürek Çekiyoruz’ sloganıyla bu etkinliği gerçekleştirdik. Buradaki temel amacımız farklı ortamlarda Cumhuriyeti anmak, coşkuyu yaşatmak, sporcularımızla coşkuya ortak olmak, gelecek nesillere bunu aktarmak. Tabii Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına doğru giderken bu etkinliklerimiz artarak devam edecek” açıklamasını yaptı. 

“BAYRAMIMIZI DOYASIYA KUTLADIK”

Beyoğlu Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Erdoğan da şunları söyledi:

“Beyoğlu Belediyesi olarak Cumhuriyetimizi 99’uncu yılına, aslında 100’üncü yıla girmeye hazırlandığımız bugünlerde, bize birçok etkinlikle katıldık. Aslında iki haftadır gençlerimizle federasyonlarımızla epeyce bir hazırlıklar yaptık. Bugün kürekler vardı. Yine aynı şekilde bugün futbol şampiyonamız da var. Yarın eğitimle yaptığımız kompozisyon yarışması ile şiir yarışması ödül töreni yapacağız. Aslında Cumhuriyetimizi doyasıya kutladık. Cumhuriyetimizin kazanımlarını tüm gençlere, tüm millete anlatmaya çalıştık. Gençlerimizle Haliçte ve denizde olmak gerçekten çok güzel.”

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
HaliçBayrakCumhriyet 99
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