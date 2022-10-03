Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 22
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
3.392,13
ALTIN
1.015,83
DOLAR
18,56
STERLİN
21,11
EURO
18,29
İstanbul Atlas Üniversitesi Öğretim görevlisi alacak
İstanbul Atlas Üniversitesi Öğretim...
Sakarya Üniversitesi Öğretim üyesi alacak
Sakarya Üniversitesi Öğretim üyesi...
Mersin Üniversitesi 43 Öğretim Üyesi alacak
Mersin Üniversitesi 43 Öğretim...
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Öğretim üyesi alacak
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi...

Haluk Levent öldürülen müzisyen Şener'in kızı için sahne aldı

Sanatçı Haluk Levent, bu akşam verdiği konserin gelirinin Ankara'da dün öldürülen müzisyen Onur Şener'in kızının eğitim masraflarına harcanacağını söyledi.

03 Ekim 2022 Pazartesi 23:41
Haluk Levent öldürülen müzisyen Şener'in kızı için sahne aldı

Sanatçı Haluk Levent, Kuruçeşme Paraf Açık Hava'da bu akşam sahneye çıktı. Yoğun ilgiyle karşılaştığı konserinde Haluk Levent çeşitli albümlerinden parçalar seslendirdi. Seyircileri coşturan sanatçı yaptığı açıklamayla bu akşamki bilet gelirinin Ankara'da dün öldürülen müzisyen Onur Şener'in kızının eğitim masraflarına harcanacağını duyurdu.

Haluk Levent, "Bu akşam bu konserin bir anlamı var, amaç farkındalık yaratmak. Bu konserin kalan gelirinin tamamı müzisyen Onur kardeşimizin çocuğu için olduğunu söyleyeyim" dedi. Levent'in bu açıklaması seyirciden alkış aldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Haluk LeventOnur ŞenerKonser
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dr. Olçar: Yunan hükümeti neredeyse ABD’nin manda rejimini kabul edecek
Dr. Olçar: Yunan hükümeti neredeyse ABD’nin manda rejimini kabul edecek
Muğla'da 4.8 büyüklüğünde deprem
Muğla'da 4.8 büyüklüğünde deprem
Karadeniz'de palamut bolluğu; fiyatı düştü
Karadeniz'de palamut bolluğu; fiyatı düştü
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans