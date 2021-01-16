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Hamsi avcılığında kısmi durdurma kararı 28 Ocak'a uzatıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı, ticari amaçlı hamsi avcılığında kısmi durdurma kararını, hamsilerin büyük bölümünün avlanabilir boy uzunluğunun altında olduğu ve et veriminde bir artış olmadığı gerekçesiyle 28 Ocak 2021 tarihine kadar uzatıldığını açıkladı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
16 Ocak 2021 Cumartesi 10:34
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Hamsi avcılığında kısmi durdurma kararı 28 Ocak'a uzatıldı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü’nce ticari amaçlı hamsi avcılığının 08 Ocak'tan 18 Ocak 2021 tarihine kadar 10 gün süreyle İstanbul Boğazı’nda ve Karadeniz’in büyük bir bölümünde durdurulduğu hatırlatıldı. Bu süre içinde Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce yapılan araştırma, inceleme ve gözlemler ile başta bilim insanları olmak üzere, birçok balıkçı, balıkçılık örgütleri ve sektörün diğer paydaşları ile yapılan istişareler sonucunda yeniden bir değerlendirme yapıldığı kaydedilerek şöyle denildi:

"Bu değerlendirmeye göre; Karadeniz’in ülkemiz karasularında bulunan hamsilerin halen büyük bir bölümünün avlanabilir asgari boy uzunluğunun altında olduğu ve et veriminde bir artış olmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca mevcut hamsi sürüleri haricinde asgari avlanabilir boy uzunluğu ve et verimi kriterlerine uygun başka sürü girişi de olmamıştır. Bu nedenle; İstanbul Boğazı’nın tamamı ile Karadeniz’de İstanbul ili Sarıyer İlçesi Kumköy Aslan Burnu’ndan (41 15' 25.13'' N - 29 2' 58.2'' E ) Gürcistan sınırına kadar olan karasularımızda her türlü av aracı ile ticari amaçlı hamsi avcılığının durdurulma süresi 28 Ocak 2021 tarihi 00.00 saatine kadar uzatılmıştır. Bu süre içerisinde belirtilen alanların dışındaki bölgelerde asgari avlanabilir boy uzunluğuna sahip hamsi sürüleri avlanabilir. Halkımız, buralardan kurallara göre avlanılmış hamsileri veya daha önceden yakalanarak, soğuk hava depolarında muhafaza edilen hamsileri gönül rahatlığıyla alabilir ve tüketebilir."

Hamsi başta olmak üzere denizlerde, karaya çıkış noktalarında, toptan ve perakende satış yerlerinde, gerekli kontroller yapılarak, yasal boy limitinin altında balık satışı yapanlara müsaade edilmeyeceği, mevcut durumun takip edileceği, herhangi bir düzelme olmadığı takdirde kısıtlamaya 10 gün daha devam edileceği kaydedildi.

DHA

Son Güncelleme: 16.01.2021 10:34
Anahtar Kelimeler:
YasakAvHamsiKaradeniz
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