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Hamsinin yerini mezgit ve barbun aldı

SAMSUN'da avlanan hamsinin azlığı nedeniyle balıkçı tezgahlarında mezgit ile barbun ilgi görüyor.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
06 Mart 2021 Cumartesi 10:02
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Hamsinin yerini mezgit ve barbun aldı

Karadeniz'de hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte vatandaşların balığa olan talebi arterken en çok tercih edilen balıkların başında mezgit ve barbun geliyor. Hamsi avının azılması nedeniyle vatandaşların Samsun'da tezgahlarda kilosu 30 liradan satılan mezgit ile 40 liradan satılan barbuna yöneldiği belirtildi. Öte yandan buzhane olan hamsinin kilosu 25, sarıkanat 60, tirsi 25, somon 35, levrek 50, çupra 40 liradan satışa sunuluyor.

Balıkçı Doğukan Yılmaz, hamsi avının azalmasının ardından mezgidin daha çok tüketilir hale geldiğini söyleyerek "Hamsinin kaçmasıyla mezgit çok tüketilir hale geldi hatta yok satıyoruz. Mezgit dışında barbun balığımızda ucuz olmasından kaynaklı olarak vatandaşlarımız tarafından çok tüketilir hale gelmiş durumda. Diğer balıklardan da beklemediğimiz şekilde çinekop balığı geri döndü ve sarıkanat, lüfer gibi balıkların yanında tezgahtaki yerini alarak yüzümüzü güldürdü. Hamsinin az olmasının sebebi ise gelen yasaklarla birlikte geçen sürede balığın kaçmasından kaynaklı oldu. Mezgit balığı bol olduğu için hamsinin yerini aratmadan yokluğunu rahatlıkla doldurdu. Ayrıca mezgit balığı taze ve yumurtalı olduğu için vatandaşlarımız tarafından da yoğun ilgi gördü.  Mezgit balığının kolay pişirilmesi ve her yaş grubu tarafından sevilerek tüketiliyor olması sebebiyle çokça tüketilir konuma geldi” dedi.

Karadeniz'de şu an hamsinin çok fazla bulunmadığını söyleyen balıkçı Emirhan İlhan “Havalar soğuduğu için balık satışlarında da bur artış var. Satışlarda son durum mezgit, barbun ve sarıkanat üzerinden yoğun olarak devam ediyor ve vatandaşlarımız bu balıklara yönelmiş durumda. Sarıkanadın fiyatı diğer balıklara nazaran yüksek olduğu için mezgit ve barbun tezgahta başı çekiyor. Vatandaşlarımız soğuk olduğu dönemlerde balığın çok çıktığını biliyor ama bu sezonda havalar beklediğimizden geç soğuduğu içinde bu sene denizden beklediğimiz kadar bir balık çıkmadı. Son dönemde yaşanan bu duruma müşterilerimiz, 'Havalar soğudu balık mı yok fiyatlar neden düşmüyor' diye soruyorlar. Biz balıkçıklarda vatandaşa kendimizi ifade etmeye çalışıyoruz bazen anlıyorlar bazen anlamıyorlar. Havaların soğuması balığı lezzetlendirdi ama geç soğuduğu içinde bolluk durumunu fazla etkilemedi” şeklinde konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SamsunBarbunMezgitBalıkBalıkçı
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