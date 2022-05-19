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Hatay'a şehit ateşi düştü

Zeytin Dalı harekat bölgesinde teröristlerin havan saldırısında yaralanıp, tedaviye alındığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Haydar Şenel’in (24) acı haberi Hatay’ın Kırıkhan ilçesindeki ailesine ulaştı.

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
19 Mayıs 2022 Perşembe 17:53
Hatay'a şehit ateşi düştü

(Hatay), (DHA)-

Zeytin Dalı harekat bölgesinde 13 Mayıs günü teröristlerin düzenlediği havan saldırısında yaralanıp, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Piyade Uzman Onbaşı Haydar Şenel, şehit oldu. Şehit Şenel’in acı haberi, Hatay’ın Kırıkhan ilçesindeki baba ocağına ulaştı. Şehidin Aydınlı Mahallesi’ndeki evine Türk bayrakları asıldı. Yakınları ve komşuları, taziye için eve akın etti.

Ailenin 4 çocuğundan biri ve bekar olan şehit Haydar Şenel’in cenazesi, öğlende Kırıkhan Şehitliği'nde toprağa verilecek.

SON YOLCUĞUNA UĞURLANDI

Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde teröristlerin havan saldırısında yaralanıp, tedaviye alındığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Haydar Şenel’in (24) cenazesi, Hatay’ın Kırıkhan ilçesindeki mezarlık kompleksine getirildi. Burada düzenlenen törene Hatay Valisi Rahmi Doğan, 6. Kolordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hakan Tutucu, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, ailesi ve vatandaşlar katıldı. Şehit Şenel’in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Kırıkhan Şehitliği'nde toprağa verildi. Törende "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları atıldı, tekbirler getirildi.

DHA

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