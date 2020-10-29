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Hayati Murteza`dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mesajı

Akgünseramik Genel Müdürü Hayati Murteza,  29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
29 Ekim 2020 Perşembe 12:34
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Hayati Murteza`dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mesajı

HABERLER: DİNÇER KARACALAR


Murteza, mesajında şu ifadelere yer verdi:
Türk Milleti’nin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde Kurtuluş Savaşı’nı kazanarak, bunu Cumhuriyetle taçlandırdığı günün 97. yıldönümünü kutlamanın gururu içeresindeyiz.
Cumhuriyetimizin kurucusu eşsiz devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Benim En Büyük Eserim” dediği, milli egemenliğe dayanan, gücünü halktan alan, iktidarın millete ait olduğu bir rejim olan Cumhuriyetimiz, Atatürk’ün önderliğinde insanüstü bir gayret ve fedakârlıkla, bağımsızlık mücadelesi ile elde edilen eşsiz bir zaferle kurulmuştur.
Tarihte eşine az rastlanır bir destanla kurulan Türkiye Cumhuriyeti, o günden bu yana vizyonunu geliştirerek emin adımlarla geleceğe yürümekte ve muasır medeniyeti yakalamış modern ve büyük Türkiye ideali yolunda hedeflerini gerçekleştirmektedir.
Binlerce yıla uzanan köklü devlet geleneğimiz, her geçen gün daha da güçlenen demokrasimiz, temelinde insani değerler olan hassasiyetlerimiz ile sadece ülkemize değil aynı zamanda bölgemize ve tüm dünyaya da umut olmaya devam ediyoruz.
Bu umudun merkezi olmamızın temelinde, milletimizin; mertliği, cömertliği, şefkati, merhameti, kahramanlığı ve birçok özelliklerinin yanında, kuşkusuz millet hâkimiyetine dayanan ve bir fazilet rejimi olan Cumhuriyet yönetimi bulunmaktadır.
Bu duygu ve düşüncelerle, bütün İstanbullu hemşerilerimin Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile canlarını bu uğurda feda eden şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Son Güncelleme: 29.10.2020 12:47
Anahtar Kelimeler:
AkgünseramikHayati MurtezaCumhuriyet Bayramı
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