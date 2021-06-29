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Hazine'ye ait 17 adet taşınmazın satış ihalesi yapılacak

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
29 Haziran 2021 Salı 09:48
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Hazine'ye ait 17 adet taşınmazın satış ihalesi yapılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Nevşehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Hazine’ye ait 17 adet taşınmaz malı satışa sunuyor. 

Taşınmaz malların satışı 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ilanda her bir taşınmazın hizasında gösterilen gün ve saatte Avanos Milli Emlak Şefliği odasında dosyalarında mevcut şartname gereğince yapılacaktır. 

Taşınmaz malların satışı K.D.V.'ye tabi olmadığı gibi bu satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır. 

Detaylı bilgi için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

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