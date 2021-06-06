Haziran ayı burs ve kredi ödemeleri başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca haziran ayı burs ve kredi ödemelerine başladı. Bakan Kasapoğlu, 6 Haziran 2021 tarihi itibarıyla burs ve kredi ödemelerinin öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını bildirdi. Bakan Kasapoğlu, 6-10 Haziran tarihleri arasında TC kimlik numarasının son numarasına göre ödemelerin yapılacağını ifade etti. Buna göre; TC Kimlik numarasının sonu '0' olanlar 6 Haziran, '2' olanlar 7 Haziran, '4' olanlar 8 Haziran, '6' olanlar 9 Haziran, '8' olanlar 10 Haziran'da ödemelerini alabilecek. (Ankara/DHA)