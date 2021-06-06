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Horoz dövüşü düzenlenen derneğe baskın

KIRIKKALE'de horoz dövüşü düzenleyerek gelir elde eden derneğe yapılan baskında 69 kişiye, 431 bin 250 lira ceza kesildi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
06 Haziran 2021 Pazar 10:05
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Horoz dövüşü düzenlenen derneğe baskın

Kırıkkale Eski Sanayi Sitesi'nde bir dernekte horoz dövüştürüldüğü ihbarı alan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Bürosu Amirliği ekipleri ile İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri harekete geçti. Polis, derneğin horoz dövüş düzenlediği binaya baskın yaptı. Dövüş için özel olarak hazırlanan ringde horoz dövüştüren 69 kişi, suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan kişilerin, polise mukavemet göstermesi üzerine arbede çıktı. Polis ekipleri, çıkan arbedeyi dağıtmak için dernekte bulunanlara biber gazıyla müdahale etti. Aralarında horoz sahiplerinin de bulunduğu 69 kişiye koronavirüs tedbirlerini ihlal etmek ve horoz dövüştürmekten toplam 431 bin 250 TL para cezası kesildi.

Ayrıca, 20 horoza el konularak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KırıkkaleHorozDövüşDövüş HorozuParaCezaPolis
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