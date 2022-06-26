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HÜRKUŞ, NEFES KESTİ

Türk Hava Kurumu’nun (THK), Türkiye’de ilk kez Eskişehir’in İnönü ilçesindeki tesislerinde organize ettiği Hava Gösterileri Festivali'ne Türk Havacılık ve Uzay Sanayii’nin ürettiği (TUSAŞ), Türkiye’nin ilk yerli eğitim uçağı olan Hürkuş da katıldı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
26 Haziran 2022 Pazar 17:25
HÜRKUŞ, NEFES KESTİ

Hava gösterisiyle nefes kesen Hürkuş’un pilotu Murat Özpala, alanda kendisini izleyenlere telsiz anonsuyla teşekkür ederek, “Yerli kanatlarımızla, kendi gökyüzümüzde uçmak çok onur ve gurur verici” dedi. Festivale katılanlar, Hürkuş’un gösterilerini ilgiyle izlerken bu anları da cep telefonlarına kaydetti.

Türkiye’nin ilk milli akrobasi pilotu Ali İsmet Öztürk’ün sahibi olduğu Sivrihisar Havacılık Merkezi içinde yer alan M.S.Ö. Hava ve Uzay Müzesi envarterindeki akrobasi uçakları da festivalde sahne aldı. İngiliz pilotlar Bob Pooler ve Andy Goodall ile Alman pilot Gabriel Riser’in gösterileri büyük ilgi gördü. Pilotların duman salarak alçak uçuşlarla izleyenleri selamlamaları ise heyecan yarattı. Festival, Okan Çindemir, Fatih Düzenci ve Mesut Subakan’ın model uçaklarla yaptığı gösterilerle tamamlandı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Türk Hava KurumuHÜRKUŞHava Gösterileri FestivaliFestival
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