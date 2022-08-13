İçişleri: 2'si yeşil kategoriden 3 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; 'Eren Abluka-10 Operasyonu' kapsamında, Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ile Ağrı ve Van il jandarma komutanlıklarınca önceki gün Diyadin ilçesi Tendürek Dağı kırsalında ortak operasyon gerçekleştirildi. Hava Kuvvetleri desteğiyle jandarma özel harekat, polis özel harekat, jandarma komando timleri ve güvenlik korucularının katılımı ile düzenlenen operasyonda; 2’si yeşil kategoriden olmak üzere 3 PKK'lı terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonların sürdüğü belirtildi.