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İçişleri: Amanoslar'da ele geçirilen mühimmat imha edildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Amanoslar'da ele geçirilen patlayıcı ve mühimmatın imha edildiğini duyurdu.

09 Ekim 2022 Pazar 17:13
İçişleri: Amanoslar'da ele geçirilen mühimmat imha edildi

ANKARA, (DHA)

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Hatay İl Jandarma Komutanlığı; jandarma özel harekat, jandarma komando ve güvenlik korucularının katılımıyla Payas ilçesi Amanoslar bölgesi kırsalında nokta istihbaratına dayalı olarak 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Erkan Çörtük Operasyonu' düzenledi. Operasyonda tespit edilen 2 depo içinde; 1 adet PKM makinalı tüfek, 10 adet el bombası, 12 adet roket mühimmatı, 3 bin 920 adet çeşitli çaplarda fişek, 28 adet piyade tüfeği şarjörü, 7 adet el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği, 129 adet fünye, 8 adet el telsizi, 4 adet el telsizi anteni ve 100 metre saniyeli fitil ele geçirilerek imha edildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
AmanoslarİçişleriMühimmatImhaYeni Çağrı
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