İçişleri Bakan Yardımcısı İnce: Toplam 125 bin 422 başvuru aldık

İçişleri Bakanlığı Kolluk Gözetim Komisyonu, 'Kamu Farkındalığının Arttırılması' toplantısı, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce'nin katılımıyla Üsküdar Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı. Toplantıya, Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özyiğit, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Mülkiye Müfettiş Kurulu Başkan Yardımcısı ve Kolluk Gözetim Komisyonu Sekretaryası Hüseyin Kök da katıldı.

"NE DEVLETE İFTİRA EDİLSİN, NE DE VATANDAŞ MAĞDUR OLSUN"

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Komisyonun amacının, kolluk kuvvetlerinin görevlerini yaparken, meslek etiğine, kanuna, insan haklarına aykırı olduğu iddia edilen davranışlarıyla ilgili şikayetleri, hızlı ve hakkaniyetli şekilde sonuca bağlamak olduğunu ifade etti. İnce, "Ne devlete iftira edilmesine ne de vatandaşın mağdur edilmesine, insanlık dışı ve hukuk dışı muameleye maruz kalmasının önüne geçmektir. Komisyonumuz 2019 yılında Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından yapılan atamalarla faaliyetine başladı. Kısa sürede hem ürettiği iş hem de kurumsallığını tamamlayarak çok ciddi bir mesafe kat etti" dedi.

"DOSYA AÇMAK ADALETİ SAĞLAMAYA YETMİYOR"

Komisyonun üç fonksiyonu olduğunu belirten İnce, "Birincisi ülke genelinde kolluk personelinin işlediği iddia edilen suç, eylem veya tutumları ve bunlar hakkında yapılan ihbar ve şikayetleri merkezi bir sistemde kayıt altına almaktır. Yani hiçbir iddiayı havada bırakmamak, devlet ciddiyeti ve hukuk içinde bunu takip etmek ve kayıt altına almaktır. İkincisi ise idari merciler tarafından yapılan soruşturmaların hızlı ve etkin bir şekilde sonuçlandırılmasını sağlamaktır. Çünkü kayıt altına almak, dosya açmak adalete sağlamaya yetmiyor. Sonuç odaklı olmak gerekiyor. Üçüncü olarak bütün bu süreçleri sivil bir mekanizma ile izleyebilmektir. Bu komisyon bir yargı mercii değildir. Fakat adalete hizmet eden bir fonksiyonu vardır. Sivil zeminde olması çok önelidir. Kolluk Gözetim Kurulumuz 2020 ila 2022 yılları arasında toplam 125 bin 422 başvuru almıştır. Bunların 94 bin 360'ının işlemeleri tamamlanmış. Diğerlerinin araştırma soruşturmaları devam etmektedir. 2 bin 702 memuriyet bildirimi aldığımızı not olarak bahsetmek isterim" diye konuştu.