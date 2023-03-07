İçişleri Bakanı Soylu, Adıyaman'da açıklamalarda bulundu

Bakan Soylu, Adıyaman Valiliğinde, deprem sonrası yürütülen çalışmalarda gelinen noktayı değerlendirmek üzere düzenlenen afet koordinasyon toplantısına katıldı.

Toplantının ardından açıklama yapan Soylu, Adıyaman il ve ilçelerinde enkaz kaldırma ve geçici barınma konusundaki çalışmalar, esnaflar için kurulacak geçici iş yerleri ve yaklaşan ramazan ayı öncesi yapılacakları masaya yatırdıklarını belirtti.

Çadırlar ve konteyner alanlarındaki çalışmaları da ele aldıklarını bildiren Soylu, "Herkes elinden gelen bütün gayreti ortaya koyuyor. Bu gösterilen gayretlerle ve vatandaşımızın sabrıyla tevekkülüyle karşılaştığımız bu süreçten el birliğiyle çıkabilme inancıyla beraber adımlarımızı atmaya, hızlı davranmaya, özellikle şehirlerin yaşam alanlarının toparlanmasına yönelik adımları atıyoruz." dedi.

Depremin şehirlerin bazı yerlerinde yüksek oranda yıkıma neden olduğunu, bazı bölgelerde ise yıkımın daha az oranda kaldığını ifade eden Soylu, öncelikle şehirlerin sağlam yerlerinin hızla normale döndürülebilmesi için çalışmaların sürdüğünü aktardı.

Bakan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mızın riyasetinde, başkanlığında, tüm bakan arkadaşlarımız, tüm kurum ve kuruluşlarımız, yöneticilerimiz, sivil toplum kuruluşlarımızla hepimiz elimizden gelenin en üstünü yapmak için gayret sarf ediyoruz. Dünyada hiçbir devlet bir ay içerisinde bu karşı karşıya kaldığı durumu buraya getirebilme kabiliyetine sahip değildir. Yerkürenin en büyük depremlerinden birisiyle karşı karşıyayız. Ama el birliğiyle bu noktayı inşallah çok kısa bir zaman içerisinde ki Cumhurbaşkanı'mızın vatandaşımıza söylediği 1 yıl içerisinde hep birlikte inşallah buradan çıkacağız. Buralardaki işimizi bitirmeden, vatandaşımızı geçmiş hayatının iyi bir noktasına kavuşturmadan çıkmayacağız. Elbette ki kaybettiğimiz canlarımızı geri getirebilmek mümkün değil. Diğer noktaların tamamını tamir etmeye, telafi etmeye, yenisini oluşturmaya bu devletin de bu milletin de bu devletin de imkanı var. Biz de bu imkanı çabuk bir zaman içinde vatandaşımıza ulaştırmaya çalışıyoruz."

Bakan Soylu, çadır ve konteyner alanlarında depremzedelerin tüm ihtiyaçlarının karşılandığını, tüm detayların düşünüldüğünü, gün geçtikçe standartların daha da iyileştiğini sözlerine ekledi.

Toplantıya Vali Mahmut Çuhadar, kentteki çalışmaların koordinasyonu için görevlendirilen Ordu Valisi Tuncay Sonel, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut ile AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin de katıldı.