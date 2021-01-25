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İçişleri Bakanlığı: Kısıtlamaya uymayan 27 bin 839 kişiye işlem yapıldı

İçişleri Bakanlığı, 18-25 Ocak tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan toplam 27 bin 839 kişiye adli ya da idari işlem yapıldığını açıkladı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
25 Ocak 2021 Pazartesi 09:55
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İçişleri Bakanlığı: Kısıtlamaya uymayan 27 bin 839 kişiye işlem yapıldı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Covid-19 salgınıyla mücadelede toplumsal ve bireysel sağlığın korunmasına yönelik uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına devam edildiği belirtildi. Bu kapsamda; hafta içi 21.00 ile 05.00 saatleri arasında, hafta sonu ise Cuma akşamı saat 21.00'den Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlanması uygulandığı hatırlatıldı. Sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların büyük oranda uyum sağladığı ve kısıtlama kararına uymayan vatandaşlara idari ya da adli işlem uygulandığı belirtilerek, şöyle denildi:

"18 Ocak Pazartesi gününden itibaren hafta içi 21.00 ila 05.00 saatleri arasında, hafta sonu 22 Ocak Cuma akşamı saat 21.00'de başlayıp 25 Ocak Pazartesi günü saat 05.00'e kadar süren sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan toplam 27 bin 839 kişiye 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK’nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapılmıştır. Pandemi ile mücadelemiz sona erip, normalleşme sürecine geçinceye kadar temizlik, maske ve mesafe olmak üzere diğer kurallara uymayı sürdürmeliyiz. Aziz milletimize; bu süreçte göstermiş olduğu sabır, fedakârlık ve anlayıştan dolayı teşekkür ediyoruz."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Içişleri BakanlığıSokakYasakKısıtlamaCeza
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