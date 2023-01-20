İçişleri Bakanlığından okul ve öğrenci yurtları çevreleri ile servis araçlarına yönelik denetim

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde eş zamanlı 10 bin 818 karma ekip, 34 bin 393 emniyet ve jandarma personelinin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamada 24 bin 723 okul servis aracı denetlendi.

Denetimlerde, "Okul Servis Araçları Yönetmeliği'ne uymamak", "araç muayenesi yaptırmamak", "emniyet kemeri takmamak", "fazla yolcu taşımak" ve diğer ihlaller nedeniyle 1815 araç ve sürücüsüne cezai işlem yapılarak idari para cezası uygulandı. Eksikliği tespit edilen 307 okul servis aracı trafikten men edildi ve 11 sürücünün belgesi geri alındı.

Aranan 909 kişi yakalandı, kayıp 15 çocuk bulundu

Uygulamalarda, 23 bin 989 okul çevresi başta olmak üzere 30 bin 333 umuma açık yer, park ve bahçeler, metruk binalar, çakmak gazı ile tiner gibi uçucu madde, alkol ve özellikle tütün mamulleri satışı yapılan yerler de denetlendi.

Denetimler sonucu, çeşitli suçlardan aranan 909 kişi yakalandı, kayıp 15 çocuk bulundu.

Denetimlerde ayrıca 2 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 187 mermi, 5 kesici/delici alet, 1925 paket kaçak sigara ve 540 doldurulmuş makaron ele geçirildi.