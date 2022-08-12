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İçişleri: Çukurca'da çok sayıda silah, patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 'Eren Abluka-29 Operasyonu' kapsamında Hakkari'nin Çukurca ilçesi kırsalında tespit edilen mağaralarda; ağır silah, el bombası ve patlayıcılarla birlikte çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini açıkladı.

12 Ağustos 2022 Cuma 10:20
İçişleri: Çukurca'da çok sayıda silah, patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 'Eren Abluka-29 Operasyonu' kapsamında İl Jandarma Komutanlığı'nca Çukurca ilçesi kırsalında tespit edilen 3 mağarada teröristlere ait silahlar ve mühimmat ele geçirilerek imha edildi. Operasyonda ele geçirilenler ise şöyle: 

"1 adet AT-4 füze, 2 Bixi makineli tüfek, 2 keskin nişancı tüfeği, 3 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 M4 tüfek, 1 RPG-7 roketatar, 1 susturuculu tabanca, 1 av tüfeği, 37 roket mühimmatı, 60 el bombası, 1 havan mühimmatı, 12 bin çeşitli çaplarda mühimmat, 2 kilogram C4 patlayıcı, 17 elektrikli uzaktan komuta devresi, 1 keskin nişancı tüfeği dürbünü, 20 piyade tüfeği şarjörü, 5 güneş şarj ünitesi ve paneli, çok miktarda el yapımı patlayıcı (EYP) yapımında kullanılan fünye, fitil, pil ve batarya ile muhtelif gıda, yaşam, giyim, tıbbi ve inşaat malzemesi." 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Içişleri BakanlığıEren Abluka29 OperasyonuHakkariÇukurcaTerörTeröristSilahPatlayıcıMühimmat
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