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İçişleri: Hakkari'de 4 terörist etkisiz hale getirildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Hakkari'de düzenlenen Eren Abluka-2 Operasyonu'nda 4 terör örgütü üyesinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
12 Haziran 2022 Pazar 12:04
İçişleri: Hakkari'de 4 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA, (DHA)


Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, dün Hakkari İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı jandarma özel harekat ve jandarma komando birliklerince Eren Abluka-2 operasyonu kapsamında

Hakkari Kavaklı bölgesinde başlatılan hava destekli operasyonda 4 terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.

'KAHRAMANLARIMIZA TEBRİKLER'

Operasyonla ilgili Twitter hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Eren Abluka-2 Operasyonu'nda; Hakkari Yoncalı Kepizek sırtında, istihbarat, İHA ve keşif/gözetleme sonucu yerleri belirlenen 4 terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi. Ay yıldızın evlatları, kahramanlarımıza tebrikler" ifadelerini kullandı. 

DHA

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İçişleri: Hakkaride 4 Terörist Etkisiz Hale GetirildiYeni Çağrı
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