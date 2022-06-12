İçişleri: Hakkari'de 4 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA, (DHA)



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, dün Hakkari İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı jandarma özel harekat ve jandarma komando birliklerince Eren Abluka-2 operasyonu kapsamında



Hakkari Kavaklı bölgesinde başlatılan hava destekli operasyonda 4 terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.



'KAHRAMANLARIMIZA TEBRİKLER'



Operasyonla ilgili Twitter hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Eren Abluka-2 Operasyonu'nda; Hakkari Yoncalı Kepizek sırtında, istihbarat, İHA ve keşif/gözetleme sonucu yerleri belirlenen 4 terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi. Ay yıldızın evlatları, kahramanlarımıza tebrikler" ifadelerini kullandı.