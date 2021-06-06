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İçişleri: PKK'dan kaçan 1 örgüt mensubu teslim oldu

İçişleri Bakanlığı'nca, ikna çalışmaları neticesinde terör örgütü PKK'dan kaçan 1 örgüt mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğu açıklandı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
06 Haziran 2021 Pazar 12:09
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İçişleri: PKK'dan kaçan 1 örgüt mensubu teslim oldu

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü PKK'da çözülmenin devam ettiği bildirildi. Açıklamada, "İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensubunun 2015 yılında terör örgütüne katıldığı tespit edildi. Yürütülen ikna çalışmaları sonucunda; 2021 yılında teslim olan  örgüt mensubu sayısı 79'a yükseldi" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Içişleri BakanlığıTerörOperasyonTerörist
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