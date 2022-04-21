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İçişleri: PKK'lıların 20 mağara ve 35 sığınağı imha edildi 

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Şırnak Jandarma Komutanlığı'nca Gabar ve Cudi Dağı bölgelerindeki operasyonlarda, PKK terör örgütüne ait 20 mağara ve 35 sığınağın imha edildiğini açıkladı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
21 Nisan 2022 Perşembe 10:59
İçişleri: PKK'lıların 20 mağara ve 35 sığınağı imha edildi 

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada; terörle mücadele operasyonlarının, bölge halkının desteğiyle inançlı ve kararlı olarak devam ettiği belirtilerek, "Gabar ve Cudi Dağı bölgelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda; bölücü terör örgütüne ait 20 mağara ve 35 sığınak imha edildi. İmha edilen mağara ve sığınaklar içerisine gizlenmiş; 3 adet AK-47 Kalaşnikov tüfek, 1 adet RPG-7 roketatar, 1 adet Law silahı, 1 adet av tüfeği, 200 adet el bombası, 10 adet roketatar mühimmatı, 1 adet aydınlatma mühimmatı, 5 adet G-3 Piyade Tüfeği şarjörü, 2 adet RPG-7 roketatar antitank mühimmatı, 2 adet sevk fişeği, 1 adet keskin nişancı tüfeği şarjörü, 1 adet güneş paneli, çok miktarda muhtelif gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen silah ve malzemeler muhafaza altına alınırken, diğer malzemeler yerinde imha edildi" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Içişleri BakanlığıTerörOperasyoŞırnakGabarCudi
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