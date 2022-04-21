İçişleri: PKK'lıların 20 mağara ve 35 sığınağı imha edildi 

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada; terörle mücadele operasyonlarının, bölge halkının desteğiyle inançlı ve kararlı olarak devam ettiği belirtilerek, "Gabar ve Cudi Dağı bölgelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda; bölücü terör örgütüne ait 20 mağara ve 35 sığınak imha edildi. İmha edilen mağara ve sığınaklar içerisine gizlenmiş; 3 adet AK-47 Kalaşnikov tüfek, 1 adet RPG-7 roketatar, 1 adet Law silahı, 1 adet av tüfeği, 200 adet el bombası, 10 adet roketatar mühimmatı, 1 adet aydınlatma mühimmatı, 5 adet G-3 Piyade Tüfeği şarjörü, 2 adet RPG-7 roketatar antitank mühimmatı, 2 adet sevk fişeği, 1 adet keskin nişancı tüfeği şarjörü, 1 adet güneş paneli, çok miktarda muhtelif gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen silah ve malzemeler muhafaza altına alınırken, diğer malzemeler yerinde imha edildi" denildi.