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Ä°Ã§iÅŸleri: Suriye'de yakalanan 9 DEAÅž mensubu tutuklandÄ±

Ä°Ã‡Ä°ÅžLERÄ° BakanlÄ±ÄŸÄ±, Gaziantep Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± koordinesinde Suriye El-Bab bÃ¶lgesinde dÃ¼zenlenen operasyonda, TÃ¼rkiye'ye yÃ¶nelik eylem arayÄ±ÅŸÄ± iÃ§erisinde olduÄŸu belirlenen 9 DEAÅž mensubunun yakalanarak tutuklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

23 Ekim 2022 Pazar 11:25
Ä°Ã§iÅŸleri: Suriye'de yakalanan 9 DEAÅž mensubu tutuklandÄ±

BakanlÄ±ktan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Gaziantep Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± takip ve koordinesinde; Suriye GÃ¶rev GÃ¼cÃ¼ El-Bab Jandarma DanÄ±ÅŸman KomutanlÄ±klarÄ± unsurlarÄ±nca yapÄ±lan istihbari Ã§alÄ±ÅŸmalar sonucunda; silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'Ä±n, Suriye'de sÃ¶zde eylem birimlerince, belirledikleri Ã¶rgÃ¼t mensuplarÄ±na canlÄ± bomba, sabotaj, saldÄ±rÄ±, el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±, suikast ve istihbarat eÄŸitimi verildiÄŸi tespit edildi. AyrÄ±ca terÃ¶ristlerin yakÄ±n zamanda El-Bab ve TÃ¼rkiye'ye yÃ¶nelik eylem arayÄ±ÅŸÄ± iÃ§erisinde olduÄŸu belirlendi.Â 

Bu kapsamda dÃ¼n Suriye El-Bab bÃ¶lgesinde dÃ¼zenlenen operasyonlarda; silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'Ä±n sÃ¶zde Åžam Vilayeti El-Bab bÃ¶lgesi eylem biriminde faaliyet gÃ¶steren, suikast/infaz sorumlusu Naci El MaraÅŸlÄ±, lojistik sorumlularÄ± Muhammed Elabeyo ile Adnan El ÅžuaanÂ ve mali iÅŸler sorumlusu Omer ElÅŸuvyh Elbzaai'ninÂ de aralarÄ±nda bulunduÄŸuÂ toplam 9 DEAÅž mensubu gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. ÅžÃ¼pheliler, sevk edildikleri yerel adli makamlarca tutuklandÄ±. ÅžÃ¼phelilerin ikametlerinde yapÄ±lan aramalarda; Ã§ok sayÄ±da dijital materyal ele geÃ§irildi. HalkÄ±n huzur ve gÃ¼venliÄŸi iÃ§in terÃ¶rle mÃ¼cadeleye etkin bir ÅŸekilde devam edildiÄŸi belirtildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
IÃ§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±Gaziantep Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±GaziantepSuriyeElBabDEAÅžTerÃ¶rÃ¶rgÃ¼tOperasyon
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