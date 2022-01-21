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İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

Yağmur TANYILDIZ
Yağmur TANYILDIZ
21 Ocak 2022 Cuma 13:35
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İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 23. maddesi, 12 Haziran 2018 tarih ve 30449 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanmış olan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin Doçent Kadrolarına Atanma koşullarını düzenleyen 8-11. maddeleri hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile İ.D. Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi İletişim ve Tasarımı Bölümü’ne tam gün statüde çalışacak öğretim üyesi alınacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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