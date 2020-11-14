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İki otomobil köprüden uçtu: 3 yaralı

 BOLU D-100 Karayolu'nda kontrolden çıkan iki otomobilin 4 metrelik köprüden aşağıya uçması sonucu 3 kişi yaralandı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
14 Kasım 2020 Cumartesi 09:34
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İki otomobil köprüden uçtu: 3 yaralı

Kaza, saat 01.00 sıralarında D-100 Karayolu'nun Kuruçay mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Metehan Özçelik idaresindeki 14 DM 755 plakalı otomobil ve Hüseyin Sarıkaya yönetimindeki 35 AS 538 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak Kuruçay köprüsünün korkuluklarına çarpıp, 4 metre yükseklikten düştü. Kazada 2 otomobil de hurdaya dönerken, Metehan Özçelik ve yanındaki İsmail Erten ile diğer aracın sürücüsü Hüseyin Sarıkaya yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil, polis ve itfaiye ekipleri geldi. Otomobilde sıkışan Metehan Özçelik ve İsmail Öztürk, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Kazada, araçtan fırlayan ve ağır yaralanan Hüseyin Sarıkaya ise olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis, iki otomobilin arka arkaya köprüden uçmasıyla ilgili güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Sürücüleri yarıştığı ya da köprüden uçmadan önce çarpışmış olabileceği ihtimalleri üzerinde duruluyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BoluD100 KarayoluTrafik KazasıKaza
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