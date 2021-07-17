İletişim Uzman Yardımcısı Alım İlanı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 30 İletişim Uzman Yardımcısı istihdam edecek. Müracaat şartlarını taşıyan tüm adaylar “ön eleme yazılı yarışma” sınavına davet edilecek.



Sınav başvurusu, 9-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında Anadolu Üniversitesi Sınav Hizmetleri web sitesi üzerinden yapılabilecek



Sınav; ön eleme yazılı sınavı (çoktan seçmeli), alan bilgisi yazılı sınavı ve sözlü sınav olmak üzere üç aşamada gerçekleştirilecek.



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının resmi ilanına ulaşmak için tıklayınız.



