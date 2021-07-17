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İletişim Uzman Yardımcısı Alım İlanı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından İletişim Uzman Yardımcısı Alım İlanı

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
17 Temmuz 2021 Cumartesi 12:30
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İletişim Uzman Yardımcısı Alım İlanı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 30 İletişim Uzman Yardımcısı istihdam edecek.  Müracaat şartlarını taşıyan tüm adaylar “ön eleme yazılı yarışma” sınavına davet edilecek.

Sınav başvurusu, 9-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında Anadolu Üniversitesi Sınav Hizmetleri web sitesi üzerinden yapılabilecek

Sınav; ön eleme yazılı sınavı (çoktan seçmeli), alan bilgisi yazılı sınavı ve sözlü sınav olmak üzere üç aşamada gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının resmi ilanına ulaşmak için tıklayınız.


 

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 17.07.2021 12:42
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