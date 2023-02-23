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İmamoğlu, Hatay'daki İBB Afet Koordinasyon Merkezi'nde kentteki çalışmalarını anlattı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da afetzedelere yönelik çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

23 Şubat 2023 Perşembe 16:43
İmamoğlu, Hatay'daki İBB Afet Koordinasyon Merkezi'nde kentteki çalışmalarını anlattı

Hatay'da oluşturulan İBB Afet Koordinasyon Merkezi'nde diğer belediye başkanları ve yetkililerle toplantı yapan İmamoğlu, gazetecilere, ilk depremin ardından kente üçüncü kez geldiğini söyledi.
İmamoğlu, bölgede şu anda İBB'nin 575 iş makinesinin olduğunu belirterek, diğer il ve ilçe belediyelerinin beyan ettikleri teçhizatla bu sayının 1780'e kadar çıktığını aktardı.
İşbirliğiyle çadır ihtiyacını karşılama konusunda yoğun bir gayret içinde olacaklarını anlatan İmamoğlu, şöyle devam etti:
"Şu ana kadar 4 bin 500'e yakın çadırı ya dağıttık ya kurduk ya da depomuzda dağıtımını devam ettiriyor olacağız. Çadır sayısının özellikle bütün belediyelerimizle 16 bine yakın bir sayıya ulaştığını da ifade etmek istiyorum. Aynı zamanda konteyner kurulumları da yürütüyoruz. 100'e yakın konteyneri bölgemizde hizmete sunduk. Birçok yardım maddesi hususunda yoğun bir çalışma yürütüldü. Hatay'da neredeyse 170 bin sıcak yemek dağıtımı yapılan bir kapasiteye ulaşıldı. Bağışlar, Türkiye'nin her yerinden İstanbul başta olmak üzere buraya akıtıldı tabiri caizse."
İBB'nin Hatay'da 28 temizlik aracı ve 110'a yakın personelle temizlik işlerini yürüttüğünü, ayrıca altyapı hizmetlerinin yanı sıra 100'e yakın sağlık personeli, 22 cenaze hizmetleri görevlisi ile 10 veterinerin de sahada olduğunu kaydeden İmamoğlu, Orhangazi ve Osmangazi vapurlarının depremzedelerin hizmetine sunulduğu bilgisini verdi.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş da depremden en fazla etkilenen illerin başında Hatay'ın geldiğini belirtti.
Savaş, depremde çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini anlatarak, "Yaramızı sarmaya gelen hem devletimizin çeşitli kuruluşları var, AFAD var, başta Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere birçok belediyemiz var. Her siyasi partiden belediyelerimiz var. Sivil toplum örgütleri var. Gerçekten dayanışma ruhuyla bireysel gelen insanlar var. Türkiye'den, dünyadan yardım konusunda hiçbir şekilde imkanlarını esirgemeyen insanlarımız var." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
İBBBaşkanEkrem İmamoğluKahramanmaraşHatayDepremİBB Afet Koordinasyon Merkezi
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