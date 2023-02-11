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İncirlik Üssü'nden Türk ve yabancı ülke askerlerinin dayanışmasıyla depremzedelere yardım 

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin ardından 81 il ve çok sayıda ülkeden gelen yardımların İncirlik Üssü'nden hızla bölgelere sevkine devam ediliyor.

11 Şubat 2023 Cumartesi 17:03
İncirlik Üssü'nden Türk ve yabancı ülke askerlerinin dayanışmasıyla depremzedelere yardım 

Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli, Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrası ulusal ve uluslararası kampanyalara bağışlanan yardım malzemelerinin bir bölümü Adana'da toplanıyor.
Yardım malzemeleri, aralarında ABD, Azerbaycan, Polonya, İspanya, Litvanya, Katar, Belçika ve Pakistan askerlerinin de bulunduğu birçok yabancı ülke personelinin Türk askerleriyle dayanışması içinde sevk ediliyor.
Çadır, yatak, battaniye, yorgan, yastık, jeneratör, ısıtıcı ve gıda gibi malzemelerin olduğu paketler, İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığı'nda oluşturulan "hava yardım koridoru" ile depremzedelere ulaştırılması için askeri uçak ve helikopterlere yükleniyor.
Hava yoluyla gelen yardımların bir bölümü de kara yoluyla nakledilmesi için tırlara dolduruluyor.
Yardım malzemeleri Hava, Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıkları, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığına ait çok sayıda helikopter ve kargo uçağıyla söz konusu illere naklediliyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
KahramanmaraşDepremİncirlik üssü
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