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İnşaat temelinde toprak kayması yaşandı, 24 daire tahliye edildi

KOCAELİ’nin Gebze ilçesinde bir inşaatın temelinde toprak kayması yaşanınca yan tarafta bulunan 5 katlı apartmanda oturanlar tahliye edildi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
18 Mayıs 2021 Salı 09:48
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İnşaat temelinde toprak kayması yaşandı, 24 daire tahliye edildi

Olay saat 00.30 sıralarında Tatlıkuyu Mahallesi 1306 Sokak üzerinde meydana geldi. Yapımına başlanılan inşaatın temelinde toprak kayması yaşandı. Bitişikte bulunan 5 katlı apartman sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine AFAD, itfaiye ve polis ekipleri geldi. Bina içerisinde ve kaymanın yaşandığı bölgede inceleme yapan ekipler, binanın yıkılma tehlikesi bulunması nedeniyle 24 daireli apartmanda yaşayan yaklaşık 60 kişinin tahliye edilmesine karar verildi. Sokağa çıkan bina sakinlerinin bazıları yakınlarının yanına giderken, kalacak yeri bulamayanlar ise kaymakamlık aracılığıyla çevrede bulunan otellere yerleştirilecek. Binanın akıbeti ise ekipler tarafından yapılan incelemenin ardından belli olacak.

Yaşanan toprak kayması sırasında binada bulunan ve 6 aylık kızı Masal ile binayı tahliye eden Orkun Çınar, "Bir aydır evde yoktuk, bugün geldik eve. Birkaç gündür de apartman sakinleri bu sorunu kendi aralarında konuşuyormuş fakat biz büyük bir sorun olacağını düşünmedik. Yatmaya hazırlanırken 'bina tahliye ediliyor' dediler. Biz de dışarı çıktık. Polis ve itfaiye ekipleri tahliye etti bizi, onlar apartman boşalana kadar bekledi. Benim ailem burada yaşıyor bu geceyi ailemde geçireceğim. Bu saatte çocuğumla beraber dışarı çıkmak problem. Sokakta perişan olduk çocuğumla beraber” dedi.

'DEPREM OLUYOR SANDIK'

Yaşanan toprak kayması sırasında hissettiği sarsıntıyı deprem zannettiğini belirten Adem Özdemir ise, "Hafif bir kayma oldu binada. Biz deprem oluyor sandık meğerse toprak kayması varmış. Yeni inşaat yapılan yerde kepçe zarar vermiş galiba. Bugün gece bir sarsıntı hissettik ve binadan ayrıldık. Geceyi yakınlarımızın yanında geçireceğiz.” diye konuştu. 

DHA

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