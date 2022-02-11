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İnsansız hava aracı 'Çakal' 15 kilo yük taşıyabiliyor 

KIZILAY Lojistik Genel Müdürü Şevki Uyar, Gebze Teknik Üniversitesi Dronepark’ta geliştirilen ve 15 kilo yük taşıyabilen ‘Çakal’ isimli insansız hava aracını (İHA) inceleyerek, acil ve afet durumlarında kullanmak istediklerini söyledi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
11 Şubat 2022 Cuma 16:23
İnsansız hava aracı 'Çakal' 15 kilo yük taşıyabiliyor 

Gebze Teknik Üniversitesi Dronepark'ta, Kızılay Lojistik çalışanları için teknik gezi düzenlenerek, afet ve acil anlarda dron kullanılmasına yönelik brifing verildi. Brifinge Kızılay Lojistik Genel Müdürü Şevki Uyar, Fly Bvlos Genel Müdürü Murat İslioğlu ile Kızılay Lojistik çalışanları katıldı. Gezinin ardından dronla gösteri uçuşu yapıldı. 

Şevki Uyar, arama- kurtarma çalışmalarında İHA’yı kullanmak istediklerini belirterek, “Kızılay olarak her şartta operasyon yapıyoruz. Hem insani yardım operasyonlarımız ve hem diğer operasyonlarımızı sürdürüyoruz. Yollar kapanıyor ama Kızılay o yollarda hizmet vermeye devam ediyor. Her türlü afet yaşandığında Kızılay hemen oraya intikal ediyor. Kızılay lojistik olarak insani yardım ve sağlık operasyonlarında mesafe almak istiyoruz. Kızılay olarak kan operasyonları gerekse acil ve afet durumlarında İHA kullanmak istiyoruz. Araçla ulaşılamayan bir yere oradaki operasyonu yapmak için malzeme taşınması gerekecek veya herhangi bir yaralıya kan bağlanması gerekebilir onu İHA ile ulaştıracağız. Gerek afet ve acil durumlarda İHA kullanımını planlıyoruz" dedi.

Gebze Teknik Üniversitesi’nde hizmet veren Fly Bvlos’un Genel Müdürü Murat İslioğlu da "Dron teknolojileri konusunda geliştirdiğimiz ve ‘Çakal’ ismini verdiğimiz yeni tasarlanan dronumuzun  test uçuşlarına başladık. Bu dron 15 kilogram asgari yük taşıyabilecek. Şu anda sınırı şu anda 15 kilogram, daha sonra yapılacak yatırımlarla daha büyük yükler taşınabilecek duruma geleceğiz. Bu afet yönetiminde Kızılay ile yaptığımız iş birliği çerçevesinde Kızılay'ın afetlerde malzeme taşıma ve Kızılay'ın ihtiyaç duyduğu afetlerde insani yardım gibi her türlü alanda yani senaryosuna uygun olan her alanda kullanabileceğimiz bir teknoloji olacak. Aynı zamanda da Dronepark’ta dron eğitimlerini vereceğiz" diye konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
KızılayİHAKızılay Lojistik
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