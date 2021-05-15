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İsrail Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'nı uçuşlara kapattı 

İSRAİL güvenlik sorunu ve olası saldırı nedeniyle Tel Aviv'de bulunan Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'nı yarın saat 23.59'a kadar uçuşlara kapattı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
15 Mayıs 2021 Cumartesi 15:40
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İsrail Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'nı uçuşlara kapattı 

Karar üzerine İzmir-Tel Aviv seferini yapan kargo uçağı Akdeniz üzerinden tur atarak Antalya'ya iniş yaptığı öğrenildi. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken, birçok havayolu şirketi bu ülkeye yaptığı uçuşları askıya almak zorunda kalmıştı. Dün de Türk Hava Yolları (THY) aynı gerekçeyle Cuma, Cumartesi ve Pazar günü yapmayı planladığı Tel Aviv'e uçuşları durdurma kararı almıştı. Bugün ise İsrail yetkilileri olası bir saldırı nedeniyle Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'nı yarın saat 23.59'a kadar uçuşlara kapatma kararı aldı. Kararın ardından İzmir -Tel Aviv seferini yapan ULS Kargo'ya ait kargo uçağı Akdeniz üzerinde tur atarak Antalya'ya iniş yaptığı öğrenildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
IsrailBen GurionHavalimanıUçakUçuş
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