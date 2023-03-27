İstanbul'da kaçak elektronik eşya ele geçirildi

Ankara

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Operasyon Şubesi tarafından gerçekleştirilen analizlerde, İstanbul'da faaliyet gösteren ithalatçı bir firma adına işlem gören 8 adet konteynerin kaçakçılık yönünden riskli olduğu değerlendirildi.

Gümrük tescil işlemlerin gerçekleştirildiği Haydarpaşa Gümrük Sahası'na ulaşılmasının ardından şüpheli görülen konteynerler ekiplerce tespit edildi ve detaylı kontrolden geçirildi. Konteynerde beyan harici ve farklı beyan edilen çok sayıda ve değişik türde eşyanın bulunduğu saptandı.

Söz konusu eşyaların arasında sayısı 90 bini bulan elektrikli aydınlatma cihazı, tıraş makinesi, oyuncak, termos, akü şarj aleti, uzatma kablosu, akım korumalı priz, kamera muhafazası, dinleme cihazı ve kulaklığı, gizli kamera, takip cihazı, hoparlör aksamı, multimedya, projektör ve led modül lamba bulunduğu tespit edildi.

Eşyalar arasında bulunan çok sayıda beyan harici dinleme cihazı, gizli kamera gibi takip cihazları ele geçirildi. Ekiplerce el konulan kaçak eşyanın değerinin 6 milyon 30 bin lira olduğu belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.