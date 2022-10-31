Ä°stanbul HavalimanÄ±'nda organik atÄ±klar topraÄŸa can veriyorÂ 

TÃ¼rkiye'nin ilk 'SÄ±fÄ±r AtÄ±k Belgesi'ni alan havalimanÄ± olan Ä°stanbul HavalimanÄ±'nda, iÅŸletmeci Ä°GA tarafÄ±ndan Ã§evre ve sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilirlik uygulamalarÄ± kapsamÄ±nda 'Biyobozunur AtÄ±k YÃ¶netim Projesi' hayata geÃ§iriliyor. Ä°GA Ã‡evre Peyzaj DirektÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ AtÄ±k Sistemleri Operasyon MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri tarafÄ±ndan yÃ¼rÃ¼tÃ¼len; gastronomi uzmanÄ± ve ÅŸef Ebru Baybara Demir ile Marmara Ãœniversitesi Ã‡evre MÃ¼hendisliÄŸi BÃ¶lÃ¼mÃ¼ Ã–ÄŸretim Ãœyesi Prof. Dr. BarÄ±ÅŸ Ã‡allÄ±'nÄ±n da destek verdiÄŸi 'Biyobozunur AtÄ±k YÃ¶netim Projesi'ne yaklaÅŸÄ±k bir yÄ±l Ã¶nce baÅŸlandÄ±. Her gÃ¼n ortalama 150 ton atÄ±ÄŸÄ±n toplandÄ±ÄŸÄ± Ä°stanbul HavalimanÄ±'nda; proje kapsamÄ±nda yerinde yapÄ±lan ayrÄ±ÅŸtÄ±rmayla elde edilen ortalama 10 ton organik atÄ±k, komposta dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Projenin ilk denemesi yaklaÅŸÄ±k 2 buÃ§uk ay sÃ¼rdÃ¼. Ä°stanbul HavalimanÄ±'nda park ve peyzaj alanlarÄ±nda kullanÄ±lan kompost Ã¼retimden yÃ¼ksek verim elde edildiÄŸi, aynÄ± zamanda su tasarrufu saÄŸlandÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. Bu sonuÃ§lardan sonra proje Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na hÄ±z verildi. 2023'ten itibaren gÃ¼nlÃ¼k organik atÄ±k miktarÄ±nÄ±n 30 tona Ã§Ä±kmasÄ±yla birlikte kompost Ã¼retim miktarÄ±nÄ±n da artacaÄŸÄ± belirtiliyor.



ORGANÄ°K ATIÄžIN KOMPOSTA DÃ–NÃœÅžÃœMÃœÂ

Ä°stanbul HavalimanÄ±'nda 26 bin metrekarelik alan iÃ§inde kurulu 4 bin metrekarelik KatÄ± AtÄ±k Merkezi'ne her gÃ¼n havadan ve karadan toplanan 150 ton atÄ±k; kÃ¢ÄŸÄ±t-karton, ambalaj, cam, organik ve evsel olmak Ã¼zere 5 ayrÄ± kategoride ayrÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor. AtÄ±k Merkezinde gÃ¶revli Ã¶zel ekiplerin tek tek ayÄ±rdÄ±klarÄ± organik atÄ±klar bir alanda toplanÄ±yor.Â

Organik atÄ±klar, daha sonra kahverengi atÄ±k diye adlandÄ±rÄ±lan aÄŸaÃ§ dallarÄ±, budama parÃ§alarÄ± ve Ã§im atÄ±klarÄ±, iÅŸ makinesiyle harmanlanarak yÄ±ÄŸÄ±nlar halinde sÄ±ralanÄ±yor. SÄ±caklÄ±k ve nem kontrolleri yapÄ±lan yÄ±ÄŸÄ±nlar, yaklaÅŸÄ±k 2 buÃ§uk ay boyunca her gÃ¼n karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ktan sonra kompost alanÄ±nda beklemeye alÄ±nÄ±yor. Bu iÅŸlemlerin sonucunda elde edilen kompost ise toprakla buluÅŸturuluyor



"SIFIR ATIK BELGESÄ°NÄ° ALAN Ä°LK HAVALÄ°MANI"

Projeye iliÅŸkin aÃ§Ä±klamalarda bulunan Ä°GA AtÄ±k Sistemleri Operasyon MÃ¼dÃ¼rÃ¼ DoÄŸan Aldal, "Ä°GA olarak TÃ¼rkiye'de 'SÄ±fÄ±r AtÄ±k Belgesi'ni alan ilk havalimanÄ±yÄ±z. Bunu en kÄ±sa zamanda bir Ã¼st seviyeye taÅŸÄ±yacaÄŸÄ±z. Kendi iÃ§erisindeki atÄ±klarÄ± kendi imkanÄ±yla toplayan ve kendi iÃ§indeki kurduÄŸu tesisle ayrÄ±ÅŸtÄ±rma yapan TÃ¼rkiye'de tek havalimanÄ±yÄ±z" diye konuÅŸtu.Â

DÃ¼nyadaki bÃ¼tÃ¼n bÃ¼yÃ¼k havalimanlarÄ± iÃ§erisinde atÄ±k yÃ¶netimini kendisi yapan bir havalimanÄ± hedefiyle yola Ã§Ä±ktÄ±klarÄ±nÄ± aktaran Aldal, "AtÄ±k Sistemleri Operasyon MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ olarak havalimanÄ±mÄ±zda yemekhanelerden ve yemek firmalarÄ±ndan topladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z organik atÄ±klarÄ±mÄ±zÄ± kendimize ait kamyonlarÄ±mÄ±zla birlikte KatÄ± AtÄ±k Merkezi'ne getiriyoruz. Burada organik atÄ±klarÄ±, iÃ§inde kompost olmaya mÃ¼sait olmayan zararlÄ± maddelerden ayrÄ±ÅŸtÄ±rÄ±yoruz. Bunlar plastik, kaÄŸÄ±t, metal gibi malzemelerden ayrÄ±ÅŸtÄ±rma iÅŸlemini yapÄ±yoruz. Burada ambalaj atÄ±klarÄ± presleyip stoklamasÄ±nÄ± yapÄ±yoruz. Daha sonra da lisanslÄ± kuruluÅŸlara gÃ¶nderiyoruz ve ekonomiye kazanÄ±mÄ±nÄ± yapÄ±yoruz. Åžu anda 15 Ã§eÅŸit Ã¼rÃ¼nÃ¼ ekonomiye kazandÄ±rÄ±yoruz" ifadelerini kullandÄ±.Â



DOÄžAN ALDAL: DÃœNYAYA GURURLA ANLATACAÄžIZ

Organik atÄ±klardan kompost Ã¼retimi projelendirme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n devam ettiÄŸini belirten DoÄŸan Aldal, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:Â

"AtÄ±klarÄ±mÄ±zÄ± 1/4 oranÄ±nda kahverengi atÄ±k dediÄŸimiz kurumuÅŸ ot, yaprak dallarÄ±yla birlikte karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±p; her gÃ¼n 'ph deÄŸeri'ni, sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ± kontrol ederek iki buÃ§uk ay sÃ¼ren Ã§alÄ±ÅŸma yaptÄ±k. Bunu tamamen kendi mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z iÃ§erisinde gÃ¶revli Ã§evre mÃ¼hendisi arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zla gerÃ§ekleÅŸtirdik. OluÅŸan kompostumuzu bitki topraÄŸÄ±yla karÄ±ÅŸtÄ±rarak 5 milyon metrekare alanda peyzaj alanlarÄ±mÄ±zda deÄŸerlendirdik. Kompostu kullandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ve kullanmadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z alanlarda ayrÄ± ayrÄ± gÃ¶zlem yaptÄ±k. GÃ¶rdÃ¼k ki kompost kullanÄ±lan alanda bitkilerin Ã§iÃ§eklerin bÃ¼yÃ¼me hÄ±zÄ± daha yÃ¼ksek. Ã‡Ã¼nkÃ¼ kompost kendi iÃ§erisinde birtakÄ±m mineralleri ve vitaminleri barÄ±ndÄ±rdÄ±ÄŸÄ± iÃ§in bÃ¼yÃ¼me hÄ±zÄ±na inanÄ±lmaz bir fayda saÄŸlÄ±yor. DiÄŸer yandan kompost topraÄŸÄ± sÃ¼rekli nemli tuttuÄŸu iÃ§in sulamada da Ã§ok ciddi ÅŸekilde tasarruf elde edilmiÅŸ oldu. KaldÄ± ki sulamayÄ± da havalimanÄ±mÄ±zda oluÅŸan atÄ±k sularÄ± arÄ±tarak elde ediyoruz. Bu biraz da tasarrufun tasarrufu gibi oluyor.

HavalimanlarÄ± sÃ¼rekli bÃ¼yÃ¼r ve sÃ¼rekli geliÅŸir. Åžu anda olmayan yemek firmalarÄ±nÄ±n 2023'ten sonra havalimanÄ±na taÅŸÄ±nmasÄ±yla birlikte organik atÄ±k miktarÄ± 30 tonlara kadar Ã§Ä±kacaktÄ±r. Yolcu sayÄ±mÄ±z ve Ã§alÄ±ÅŸan sayÄ±mÄ±z arttÄ±kÃ§a Ã§Ä±kacak organik atÄ±k miktarÄ± da artÄ±yor. Buna paralel havalimanÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼mesiyle beraber yeÅŸil alanlarÄ±mÄ±zÄ±n metrekaresi de artÄ±yor. Kompostu ilk etapta Ã§evredeki yeÅŸil alanlarÄ±mÄ±zda kullanÄ±yoruz. Daha sonra iÃ§ mekan bitkilerinde de kullanarak verim elde edeceÄŸiz. Bunu da dÃ¼nyaya gururla anlatacaÄŸÄ±z."Â



"DÃœNYAYA Ã–RNEK BÄ°R MODEL OLABÄ°LECEÄžÄ°NÄ° GÃ–RÃœYORUZ"

Projede yer alan Sosyal GiriÅŸimci ve Åžef Ebru Baybara Demir ise kompost Ã¼retiminin dÃ¼nyada ilk kez TÃ¼rkiye'deki bir havalimanÄ±nda uygulanmasÄ±nÄ±n Ã§ok gurur verici olduÄŸunu sÃ¶yledi. Demir, "DÃ¼nyanÄ±n kaynaklarÄ±nÄ±n azaldÄ±ÄŸÄ± bir dÃ¶nemdeyiz. Ãœretimde kullandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z enerjinin kaynaÄŸÄ± doÄŸa. DoÄŸanÄ±n kendisini yenilemesine izin vermediÄŸimiz iÃ§in elimizdeki enerji Ã¼retim iÃ§in yeterli olmuyor. DolayÄ±sÄ±yla tÃ¼ketmemek deÄŸil daha az tÃ¼ketmek; ama bilinÃ§li tÃ¼ketmek ve geri dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mÃ¼nÃ¼ saÄŸlamak bizim en bÃ¼yÃ¼k hedeflerimizden bir tanesi. Bunun dÃ¼nyada ilk kez bir havalimanÄ±nda TÃ¼rkiye'de; kendi Ã¼lkemizde bir havalimanÄ±nda uygulanmasÄ± Ã§ok gurur verici. Sadece TÃ¼rkiye'deki havalimanlarÄ± iÃ§in deÄŸil dÃ¼nyadaki havalimanlarÄ± iÃ§in de Ã¶nemli bir model olduÄŸunu ve buradan alÄ±nacak modelin Ã¶rnekleneceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Bir havalimanÄ±nda bÃ¶yle bir dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m sisteminin olmasÄ± gerÃ§ekten merak uyandÄ±rÄ±yor. DÃ¼nyaya Ã¶rnek bir model olabileceÄŸini gÃ¶rÃ¼yoruz" deÄŸerlendirmesinde bulundu. Â