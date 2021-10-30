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İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü hastane binasını kiraya verecek

İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü hastane binasını kiraya verecek

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
30 Ekim 2021 Cumartesi 14:13
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İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü hastane binasını kiraya verecek

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet adresinde yayınlanan ilana göre; İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü Kadıköy Merdivenköy'deki hastane binasını 10 yıllığına kiraya verecek.

İhale, 11 Kasım 2021 tarihinde saat 11:00’ de İstanbul Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasında  2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü yapılacak.

İstekliler, ihale şartnamesini mesai saatleri içerisinde Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan İstanbul Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü İhale Bürosundan veya www.vgm.gov.tr internet adresinden temin edebilir.

Detaylı bilgi için tıklayınız

Vakıflar Genel Müdürlüğünün ihale ilanlarına ulaşmak için tıklayınız 

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 30.10.2021 20:21
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