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İzmir'de akraba cinayeti 

İZMİR’in Karabağlar ilçesinde Cengiz Gezici (35), tartıştığı akrabası Kadir Sait B.'nin (27) bıçaklı saldırısı sonucu göğsünden yaralandı. Ağır yaralanan Gezici, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
01 Nisan 2021 Perşembe 09:47
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İzmir'de akraba cinayeti 

Olay, saat 20.30 sıralarında Kazım Karabekir Mahallesi 9044 sokakta meydana geldi. Cengiz Gezici sokakta yürüdüğü sırada akrabası olduğu ileri sürülen Kadir Sait B. ile karşılaştı. Aralarında daha önceden husumet olduğu ileri sürülen Gezici ile Sait B. arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine, Kadir Sait B. yanında bulundurduğu bıçakla Cengiz Gezici'yi göğsünden bıçakladı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, çevrdeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, durumu ağır olan Cengiz Gezici'yi ambulansla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. Tedaviye alınan Cengiz Gezici'nin yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gezici'nin öldüğünü duyan yakınları, hastanede sinir kirizi geçirdi.

ŞÜPHELİ KISA SÜREDE YAKALANDI

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüpheli Kadir Sait B.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına alındı. Kadir Sait B., sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği'ne görüntüldü. Soruşturma sürüyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
IzmirKarabağlarCinayet
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