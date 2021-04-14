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İzmir'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

İZMİR'de, DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı olduğu ileri sürülen 3 şüpheli, polisin düzenlediği eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
14 Nisan 2021 Çarşamba 09:42
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İzmir'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda, DEAŞ terör örgütünün kontrolündeki çatışma bölgeleri ile irtibatlı olarak İzmir'de faaliyet yürüttükleri tespit edilen 3 şüpheliye operasyon düzenledi. Eş zamanlı operasyonda 3 şüpheli, gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. DEAŞ terör örgütünün Türkiye ve İzmir'deki tüm kadrolarının ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
IzmirTerörDEAŞTeröristOperasyon
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