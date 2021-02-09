Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 16
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1535
ALTIN
418.056
DOLAR
7.0691
STERLİN
9.7483
EURO
8.5396
Darülaceze Başkanlığı 21 daire ve işyerini kiraya veriyor
Darülaceze Başkanlığı 21 daire...
Bilboard reklam panoları kiraya verilecek
Bilboard reklam panoları kiraya...
189 adet gayrimenkulü satışa sunuluyor
189 adet gayrimenkulü satışa...
24 adet tarla kiraya verilecek
24 adet tarla kiraya...

İZMİR’DE KORKUNÇ OLAY!

İzmir'in Konak ilçesinde, 2 çocuk babası Kemal G.(37), pompalı tüfekle rastgele sağa sola ateş açtığı için şikayet ettiği şüpheli tarafından pompalı tüfekle evin çatısında vuruldu. Kemal G. hastaneye kaldırılırken, olayı gerçekleştiren şüpheli olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
09 Şubat 2021 Salı 09:43
0 Okunma
İZMİR’DE KORKUNÇ OLAY!

Olay, bugün saat 01.00 sıralarında Ballıkuyu Mahallesi 1053 sokakta meydana geldi. İddaya göre, Mustafa K.(29) iki gün önce sokakta pompalı tüfek ile rastgele sağa sola ateş açtı. Bunun üzerine, iki çocuk babası olduğu öğrenilen Kemal G., çocuklarına zarar gelmesinden korktuğu için Mustafa K.'yı polise şikayet etti. Olaydan iki gün sonra Kemal G.'nin kendisini şikayet ettiğini öğrenen Mustafa K., kendi evinin çatısına çıkarak, çatıda oturan Kemal G.'ye çocuklarının önünde pompalı tüfekle art arda ateş açtı. Kemal G., sağ baldırına ve göğsünün sol tarafına isabet eden saçmalar nedeniyle yaralandı. Talihsiz adam kanlar içerisinde yere yığılırken, olayı gerçekleştiren Mustafa K. olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Kemal G., ambulansa alınarak Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştarıma Hastanesi'ne sevk edildi. Kemal G.'nin durumunun iyi olduğu ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Öte yandan, polis ekipleri olayı gerçekleştiren Mustafa K.'yı yakalamak için çalışma başlattı. 

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI 

Kendini şikayet ettiği gerekçesiyle Kemal G.'yi pompalı tüfekle vuran şüpheli Mustafa K.'nın, Çocuk Kaçırma ve alıkoyma, motosiklet hırsızlığı, kasten yaralama, açıktan hırsızlık, yağma ve reşit olmayan kişi ile cinsel ilişki gibi birçok suçtan kaydı bulunduğu ortaya çıktı. Mustafa K.'nin yakalanması için çalışmalar sürerken, polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 

DHA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ev sahibinden, kadın kiracısına 'neden kirayı geciktirdin' dayağı
Ev sahibinden, kadın kiracısına 'neden kirayı geciktirdin' dayağı
Balık fiyatı, halden çıktıktan sonra 2'ye katlanıyor
Balık fiyatı, halden çıktıktan sonra 2'ye katlanıyor
Prof.Dr. Ertuğrul: 'Mutasyonlu virüsün bulaşma hızı arttı'
Prof.Dr. Ertuğrul: 'Mutasyonlu virüsün bulaşma hızı arttı'
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans