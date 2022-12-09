Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
5.005,30
ALTIN
1.075,92
DOLAR
18,64
STERLİN
22,86
EURO
19,64
Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim...
Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan personel alacak
Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan personel...
Esenler Belediyesi 25 Zabıta Memuru alacak
Esenler Belediyesi 25 Zabıta...
Ayvalık'te Belediye'den kiralık iş yerleri
Ayvalık'te Belediye'den kiralık iş...

Jandarmanın kazaları önleme projesi: Reflektörlü küpe

Geceleri yola çıkan ve araç altında kalan hayvanların neden olduğu kazalarının sayısındaki artış, jandarmayı harekete geçirdi. Denizli İl Jandarma Komutanlığı, geceleri kara yollarında bu tür kazaları önleyecek 'Reflektörlü Küpe' projesini geliştirdi. Hayvanların kulaklarındaki küpelere takılan reflektör uygulamasını geliştiren jandarma, ilk denemeyi kentte gerçekleştirerek olumlu sonuç aldı. Jandarma, örnek projeyi Tarım ve Orman Bakanlığı'na sunulmak üzere Jandarma Genel Komutanlığı'na gönderdi

09 Aralık 2022 Cuma 10:44
Jandarmanın kazaları önleme projesi: Reflektörlü küpe

Türkiye genelinde son yıllarda kara yoluna çıkarak araçların altında kalan küçükbaş ve büyükbaşların ölmesiyle sonuçlanan sürü kazalarının önüne geçmek isteyen Denizli İl Jandarma Komutanlığı, 'ReflektörKüpe' projesi geliştirdi. Küçükbaşların kulaklarındaki küpelere takılan reflektörler ve çobanlara dağıtılan gece karanlığında sürücülerin rahat görebilmelerini sağlayan reflektör yelekler, özel uygulamayla ilk kez denendi. Pamukkale ilçesi Develi Mahallesi'nde yapılan ilk uygulamada sürücülerin hem küçükbaş sürüsünü hem de çobanları fark ettikleri gözlendi. Gece saatlerindeki uygulamayı İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şubesi ekipleri gerçekleştirdi. Projeyle ilgili sürücülerden olumlu dönüş alınırken, bölge çobanları da sürü kazaları nedeniyle çok sayıda hayvanın öldüğünü belirterek, uygulamadan memnun kaldıklarını dile getirdi. İl Jandarma Komutanlığı, örnek projesini Tarım ve Orman Bakanlığı'na sunulmak üzere Jandarma Genel Komutanlığı'na gönderdi. 

Bölgede çobanlık yapan Adem Kirt, "Hayvanlarımız yollardan geçerken, kulaklarındaki reflektörler araçların farlarıyla parlıyor. Araç sürücüleri de yolda hayvan sürüsü olduğunu fark ediyor. Biz çobanlara da yelek dağıttılar. Sürücüler yolda bizi de fark edebiliyor. Projenin Türkiye geneline yayılması çok önemli" dedi.

Çoban Bekir Kirt ise "Jandarmanın geliştirdiği proje biz çobanları ve hayvanlarımızı kazalardan kurtaracak. Jandarma ekipleri koyunlarımızın kulaklarına reflektör yapıştırdı. Denemek için kara yoluna çıkardık ve faydasını gördük. Araçların farları sürüdeki reflektörleri parlatıyor ve sürücüler yolda hayvan sürüsünün olduğunu fark edebiliyor. Bu projeyle hayvan kazalarının önüne geçilebilir" diye konuştu. 

Otomobil sürücüsü Ömer Ay da "Kara yolunda otomobilimle gelirken sürüyü parlamalardan dolayı fark ettim ve yavaşladım. Hayvanlar ve çobanlar için çok faydalı bir proje. Böyle bir uygulamayı ilk kez gördüm. Daha önce bu bölgede sürü kazaları yaşanmıştı. Bu tür kazaların önüne bu projeyle geçilebilir. Bu sistem yayılmalı" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
JandarmaReflektörKüpeYolHayvanKazaGece
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Denizcilik Genel Müdürlüğü: Teyit mektubunu sunarak 3 tanker geçişini yapmıştır
Denizcilik Genel Müdürlüğü: Teyit mektubunu sunarak 3 tanker geçişini yapmıştır
MSB: PKK/YPG'nin lider kadrosunda bulunan terörist etkisiz hale getirildi
MSB: PKK/YPG'nin lider kadrosunda bulunan terörist etkisiz hale getirildi
Rektör atamaları Resmi Gazete'de
Rektör atamaları Resmi Gazete'de
%uFEFF
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasar%u0131m: GNS Ajans