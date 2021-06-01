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Kaçak göçmenler, bagajda yakalandı

ADANA'da polisin yolcu otobüsü ve 2 minibüste yaptığı aramada, bazıları bagajda saklanan Afganistan ve Pakistan uyruklu 74 kaçak göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı öne sürülen 3 kişi gözaltına alındı. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
01 Haziran 2021 Salı 10:38
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Kaçak göçmenler, bagajda yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, insan kaçakçılarının Afganistan ve Pakistan uyruklu 74 kişiyi İran sınırından yasa dışı yollarla ülkeye soktuğu ve kafileler halinde Adana'ya getireceğini tespit etti. Kaçakçıların, düzensiz göçmenleri getirecekleri güzergahı belirleyip önlem alan ekipler, D-400 karayolunda bir seyahat firmasına ait yolcu otobüsünü durdurdu. Aramada, otobüsün bagaj kısmında saklanan 9 göçmen yakalandı. Durdurulan iki minibüste yapılan kontrollerde ise 65 kaçak göçmen yakalandı. İnsan kaçakçılığı yaptığı ileri sürülen minibüs şoförleri ile onlara öncülük eden aracın sürücüsü gözaltına alındı.

Emniyete götürülen kaçak göçmenler, kayıt işlemleri yapıldıktan sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. 3 şüphelinin ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edileceği bildirildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
AdanaKaçakGöçmen
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