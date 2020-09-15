KAÇAK KAZI FACİASI!

Olay, saat 20.00 sıralarında Efes Antik Kenti yakınlarında bulunan Herkül Kalesi civarında meydana geldi. İddiaya göre, define bulmak amacıyla kaçak kazı yapmak için bölgeye gelen 5 kişi, jeneratörle derinliği yaklaşık 13 metrelik bir kuyuya girdi. Kuyuda jeneratörü çalıştıran 5 kişiden Nazım T. ve Gürsel K., karbonmonoksit gazı nedeniyle fenalaşarak dışarıya çıkıp, kendi imkanlarıyla Selçuk Devlet Hastanesi'ne gitti. Nazım T. ve Gürsel K.'nın kuyuda üç arkadaşının daha olduğunu söylemesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve AKS 110 ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, yaptıkları arama- kurtarma çalışması sonucunda 2 kişinin cansız bedenine ulaştı, 1 kişiyi ise kurtardı. Hayatını kaybeden iki kişinin cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga, yaralı kişi ise hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU



Olayda ölenlerin kimlikleri belli oldu. Ekiplerin yaptığı arama çalışmalarında cansız bedenlerine ulaşılan kişilerin Altan Adnan Sarıbaş (61) ve Masum Yenidünya (36) olduğu öğrenildi. Şahin Vural (35), Gürsel Kutlu ve Nazım Türkeş'in ise hastanede tedavileri sürüyor.