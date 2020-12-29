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Kaçak moloz dökülen ormanlık alanda 'asbest' tehlikesi

İZMİR'in Gaziemir ilçesindeki ormanlık alan, evsel atıkların yanı sıra kaçak dökülen hafriyat ve molozlar nedeniyle çöplüğe dönerken, vatandaşlar önlem alınması istedi. Dökülen materyaller arasında kanserojen madde içeren asbestli malzemelerin de olduğu görüldü.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
29 Aralık 2020 Salı 09:18
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Kaçak moloz dökülen ormanlık alanda 'asbest' tehlikesi

Gaziemir ilçesi Zafer Mahallesi'nde bulunan çam ağaçları ile kaplı ormanlık alana kaçak olarak dökülen molozlar çevre kirliliği yaşanmasına neden oluyor. Orman yolunun birçok noktasına, kimliği belirsiz kişiler tarafından dökülen hafriyat ve molozların arasında evsel atıklar ve sanayi atıklarının da olması dikkati çekti. Atıklar arasında kanserojen etkiye sahip asbestli malzemeler de dikkat çekiyor. Dökülen atık ve moloz yığınları kötü kokuya da neden olurken, vatandaşlar, soruna çözüm bulunup, bir an önce kalıcı önlem alınmasını istedi.

Gördüğü manzara karşısında çok şaşırdığını belirten Süleyman Bursalı, "Sabahları genellikle bu bölgedeki ormanlarda yürüyüş yapıyorum. Bu sabah molozlarla karşılaştım ve oldukça şaşırdım. Bunlar buraya nasıl dökülebilir? Hiç kimse burayla ilgileniyor mu? Ormanın içinde bu manzara hiç iç açıcı değil. Bunu dökenler nasıl cesaret ediyor bilmiyorum. Yetkililer buraya çok acil olarak el atmalılar. En üzüldüğüm konular arasında dökümlere baktığım zaman kansere yol açan bazı malzemeleri görmek oldu. Hayal kırıklığı yaşıyorum ve bir vatandaşlar olarak buranın ivedilikle temizlenmesini istiyorum. Bunun yanı sıra kalıcı önlemler alınsın ki bir daha kaçak dökümler yapılmasın" dedi.

'ARTIK ÖNLEM ALINSIN'

Orman yoluna tek bir giriş yolu olduğunu ifade eden Ferhat Bayka, "Buradaki görüntü her şeyi anlatıyor. Moloz dökümünün buradaki ormanlık alana değil, yönetmelik gereğince belirlenen alanlara yapılması gerekiyor. Bunlar da belediyelerin kontrolleri arasında yer alıyor. Demek ki buraya dökmek kolaylarına geliyor. Kimseye yakalanmamak için de genellikle bu dökümler gece yapılıyor. Çevre sakinleri olarak bunlarla mücadele etmekten, şikayetlerde bulunmaktan yorulduk. Bizim de kendi işlerimiz kendi hayatlarımız var. Bu doğaya yazık değil mi? İnsanlar burada yürüyüş yapıyor. Atıkların içinde ne olduğunu ne soluduğumuzu bilmiyoruz. Bölgeye tek bir giriş noktası var. Yetkililer artık buna önlem alsın ve gerçekten elle tutulur bir şeyler yapılsın" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
IzmirGaziemirMolozKaçakOrmanAsbest
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