Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 8
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1524
ALTIN
438.496
DOLAR
7.4448
STERLİN
10.1366
EURO
9.0064
Belediyeden kiralık daireler
Belediyeden kiralık daireler
23 adet araç satışa sunuldu
23 adet araç satışa...
Çobanlık hizmeti alınacak
Çobanlık hizmeti alınacak
Sözleşmeli bilişim personelleri alınacak
Sözleşmeli bilişim personelleri alınacak

KADES butonuna bastı, polis alarma geçti

ANTALYA'da T.Ö. (34) adlı kadının, eşi K.Ö.'den (38) şiddet gördüğü gerekçesiyle Kadın Destek Uygulaması (KADES) butonuna basması üzerine mahalleye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. T.Ö.’nün evden çıkmasının ardından kapıyı polisin üzerine kapatan K.Ö. ise bir saat sonunda ikna edilerek polis merkezine götürüldü.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
16 Ocak 2021 Cumartesi 09:42
0 Okunma
KADES butonuna bastı, polis alarma geçti

Olay, saat 23.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi'nde bulunan 3 katlı apartmanın en üst katında meydana geldi. İddiaya göre, K.Ö. ile eşi T.Ö. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. T.Ö., eşi K.Ö.’nün kendisine şiddet uyguladığı iddiasıyla telefonunda yer alan KADES programının butonuna bastı. Bunun üzerine olay yerine resmi ve sivil polis ekiplerinin yanı sıra, Özel Harekat Polisi sevk edildi.

EŞİNDEN ŞİKAYETÇİ OLMAMASINI İSTEDİ

K.Ö., polislerin geldiğini görünce iddiaya göre eşine kapıyı açmasını ancak kendisinden şikayetçi olmamasını söyledi. Kapıyı açan T.Ö. ise polis ekiplerine şikayetçi olduğunu söylerken, kendisini kapının dışına attı.

ŞİDDET GÖRDÜĞÜNÜ İDDİA ETTİ

Karısının kendisinden şikayetçi olmasına öfkelenen K.Ö., kapıyı kapatarak içeriye girdi. Polis aracına alınan T.Ö., kocasından şiddet gördüğünü, evde tüfek olduğunu, iki çocuğunun da evde kaldığını belirtti. Bunun üzerine polis ekipleri çelik yeleklerini giydi ve Özel Harekat Polisleri hazırlıklarına başladı. Sokağı yaya ve araç trafiğine kapatan polis ekipleri, kimsenin geçmesine izin vermedi. Çevredeki vatandaşlar da polis ekiplerinin uyarılarıyla evlerine girmeleri konusunda uyarıldı.

'ELİMDE SİLAH YOK, BIRAKIN DİYE BAĞIRIYORLAR'

Bu sırada balkona çıkan K.Ö., "Benim elimde silah falan yok. Ben ağabeyimle telefonda konuşuyorum. Ben gerizekalı değilim. Ben burada dışarıya çıktım ağabeyime baktım gelmiş mi diye. Siz bana silahı bırakın diyorsunuz. Hani silah nerede? Burada bana bir tane polis ‘Eşin şikayetçi oldu, sen de bizimle gel’ demedi. Ben, eşim gidebilir deyip kapıyı kapattım, sonra içeriye girdim. Kapıyı zorluyorlar. Şu anda eşim beni şikayet ettiği için bu kadar polis gelmiş. Ben balkona çıkıyorum, elimde silah olmadığı halde silahı bırak diye bağırıyorlar" diye konuştu.

AV TÜFEĞİ BULUNDU

Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından ikna edilen K.Ö. ve şikayetçi olduğu karısı T.Ö., ayrı polis otosuyla polis merkezine götürüldü. Ekiplerin evde yaptıkları aramada bulunan ruhsatlı av tüfeği ise muhafaza altına alındı. İki çocuk ise eve gelen amcalarına teslim edildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AntalyaKADESAlarmButonPolis
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Koca'dan, Bahçeli ve Akşener'e teşekkür
Bakan Koca'dan, Bahçeli ve Akşener'e teşekkür
Karadeniz Sahil Yolu'nda 'çatlak' tehlikesi
Karadeniz Sahil Yolu'nda 'çatlak' tehlikesi
Zeytinyağında hileye dikkat!
Zeytinyağında hileye dikkat!
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans