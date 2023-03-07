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Kahramanmaraş'ta noterler konteynerlerde hizmet veriyor

Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta binaları zarar gören bazı noterler, vatandaşlara konteynerlerde hizmet sunuyor.

07 Mart 2023 Salı 11:39
Kahramanmaraş'ta noterler konteynerlerde hizmet veriyor

Kentte 6 Şubat'taki depremlerin ardından yaraların sarılması için çalışmalar devam ediyor.
Depremlerde binaları zarar gören bazı noterler de konteynerlerde faaliyetlerine konteynerlerde devam ediyor.
Notere gelen vatandaşlar, konteynerde işlemlerini yaptırıyor.
Trabzon Caddesi'nde kurulan konteynerde hizmet veren Kahramanmaraş 3. Noterliği Başkatibi Ejder Özkars, binalarının zarar gördüğünü belirterek, "Noterin olduğu bina üst taraftaydı. 10 gündür buradayız, konteyner alanı oluşturduk. Binamız az hasarlı ama değerlendireceğiz. Tüm olumsuzluklara rağmen çalışmalarımızı yürütmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
KahramanmaraşDepremNoter
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