Kahramanmaraş ve Hatay dışındaki illerde arama kurtarma çalışmaları tamamlandı

Ankara

Sezer, AFAD Acil Durum Yönetim Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, enkaz kaldırma, çadır ve konteyner kentlerin kurulumu ve altyapının hazırlanmasında bütün kurum ve kuruluşların el birliğiyle çalışmalarına devam ettiklerini belirtti.

Bölgeye 35 binin üzerinde arama kurtarma personelinin gönderildiğini hatırlatan Sezer, 20 binin üzerinde personelin görevine devam ettiğini, yoğun ekip ve iş makinesi çalışmasının olduğunu ifade etti.

Sezer, 14 bin iş makinesinin bölgede hem enkaz kaldırma hem de iyileştirme çalışmasına devam ettiğini bildirerek, "Toplam 270 binin üzerinde hem kamu personeli hem sivil toplum kuruluşları vardı. Halihazırda 250 bin civarında personel burada görev yapmaktadır. Enkaz kaldırma çalışmalarımız devam ederken bir taraftan da hassas bir şekilde arama kurtarma çalışmalarımız da yoğun bir şekilde devam ediyor." diye konuştu.

"250 bin çadır kuruldu"

"Bugün 40 bin 689 vatandaşımızı hayatını kaybetmiş olarak tespit etmiş durumdayız." diyen Sezer, arama kurtarma çalışmalarının birçok yerde sona erdiğini, Hatay ve Kahramanmaraş'ta ise bazı noktalarda devam ettiğini bildirdi. Sezer, bölgedeki son duruma ilişkin şunları söyledi:

"40'a yakın binada arama kurtarma çalışmalarımız büyük bir hassasiyetle, büyük bir dikkatle devam ediyor. Bir taraftan da iyileştirme adına da yoğun bir şekilde çalışmaları sürdürüyoruz. 200 binin üzerinde çadır kurulumu yapılmış durumda ve bölgedeki diğer sivil toplum kuruluşlarımızın envanterlerini de katarsak 250 bine yakına çadır halihazırda kurulmuş durumda. Bizim hedefimiz çok kısa bir sürede bunu 300 binli rakamlara tamamlamak, bu yönde de çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. 100 bin konteyner hedefinin 2 ay içerisinde bitirilmesi çalışmaları var."

Sezer, şimdiye kadar 6 binden fazla konteyner kurulduğunu, 68 bin konteyner kurulması için altyapı çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu dile getirdi.

"830 binin üzerinde binada hasar tespiti yapıldı"

Depremzedelere 10 bin lira nakdi yardım ödemelerinin ve bölgedeki tahliye çalışmalarının devam ettiğini belirten Sezer, 460 bin 945 kişinin tahliye edildiğini, 318 bin 970 kişinin misafirhanelerde konakladığını açıkladı. Sezer, bunun yanı sıra 1 milyondan fazla afetzedenin bölgedeki çadır kent, konteyner kent ve misafirhanelerde kaldığını aktararak, şunları kaydetti:

"830 binin üzerinde binada hasar tespit çalışması şu an itibarıyla tamamlanmış durumda. Hava araçlarımızı yoğun bir şekilde kullanıyoruz. Özellikle köylerimizdeki gıda ve çadır ihtiyacı için 24 saat hava araçlarımız bu faaliyetlerine devam ediyor. Diğer ülkelerden ve ülke içerisinde çadır sevkiyatı ve diğer sevkiyatlar için de uçaklarımızı kullanıyoruz. Şu anda 75 uçağımız ve 178 helikopterimiz afetzedelere yardım noktasında çalışmalarını sürdürüyorlar, 11 bin 97 sorti yapmış durumdalar. Konutları orta, ağır, yıkık derece hasar görmüş vatandaşlarımızın kira ve taşınma yardımları noktasındaki çalışmalarımız devam ediyor. Bunların başvurularını vatandaşlarımız e-Devlet üzerinden yapabiliyorlar. Şu anda 445 bin başvuru e-devlet üzerinden gözüküyor. Bunların incelemeleri hem burada oluşturduğumuz hem de illerde oluşturduğumuz komisyonlar tarafından yapılmaya devam ediyor."

Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde afetzedelerin beslenmesine yönelik de çalışmaların devam ettiğini söyleyen Sezer, 252 mobil mutfak, 100'e yakın ikram aracı, mobil fırınlar ve yaklaşık 400'e yakın hizmet aracı ve aşevlerinin bölgede olduğunu belirtti.

Sezer, şu ana kadar da 12 milyon 857 binin üzerinde kumanya ve gıda paketi dağıtıldığını ve 50 milyona yakın sıcak yemek verildiğini, afet bölgesinden diğer yerlere giden depremzedelere yönelik de Türk Kızılay ile Gençlik ve Spor Bakanlığının yemek ve beslenme hizmetlerinin sürdüğünü sözlerine ekledi.