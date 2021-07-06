Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 34
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Sağlık
BİST
1396.98
ALTIN
502.94
DOLAR
8.6694
STERLİN
12.0126
EURO
10.2819
36 Öğretmi Üyesi Alınıyor
36 Öğretmi Üyesi Alınıyor
OSTİM Teknik Üniversitesi Akademik Personel alıyor
OSTİM Teknik Üniversitesi Akademik...
TED Üniversitesi 13 Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alıyor
TED Üniversitesi 13 Araştırma...
TBMM Başkanlığı 35 Personel Alıyor
TBMM Başkanlığı 35 Personel...

Kanlı eylem hazırlığındaki DEAŞ’lı tutuklandı

İrfan Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
06 Temmuz 2021 Salı 12:31
0 Okunma
Kanlı eylem hazırlığındaki DEAŞ’lı tutuklandı

ADANA, (DHA)

Adana’da terör örgütü DEAŞ adına silahlı ve bombalı eylem hazırlığında olduğu ve örgütlenme faaliyeti yürüttüğü saptanan İrfan Ç. (41), mezarlıkta gözaltına alındı. İrfan Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

MİT ile İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ adına Suriye’deki çatışma bölgelerine eleman temini faaliyetinde bulunduğu gerekçesiyle 2015’te tutuklanıp, aldığı cezayı tamamladıktan sonra 2019’da tahliye olan İrfan Ç.’nin örgüte eleman kazandırma faaliyetine devam ettiği tespit edildi.

TEM ekipleri, DEAŞ’ın sözde Türkiye emiri Mahmut Özden’in tutuklanmasının ardından ‘Kiremithane’ grubundan ayrıldığı belirtilen Ebu-Ahmet kod adlı İrfan Ç.’yi takibe aldı. Yaklaşık bir aylık takiple İrfan Ç.’nin, silahlı ve bombalı eylem hazırlığında olduğu saptandı.

Dün sabah saatlerinde harekete geçen polis, İrfan Ç.’yi mezarlık ziyaretine gittiği Çukurova ilçesindeki Kabasakal Mezarlığı’nda gözaltına aldı. İrfan Ç.’nin evinde yapılan aramalarda dijital dokümanlar ele geçirildi.

‘TALİMAT VERİN, EYLEME GEÇELİM’

Emniyete götürülen İrfan Ç.’nin, cep telefonunda yapılan incelemede örgütün üst düzey yöneticileriyle irtibatlı olduğu tespit edildi. Örgütün sözde Türkiye sorumlusuna ulaşmaya çalıştığı belirlenen İrfan Ç.’nin örgüt yöneticilerine, “Birçok kardeşim benimle birlikte çalışma yürütüyor. Bize talimat verin, belirlenen noktalarda eyleme geçelim” dediği bildirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İrfan Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kanlı EylemDEAŞİrfan Ç.Terör örgütüAdanaYeni Çağrı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Değerli Tarım Programı ile 40 bin fındık çiftçisine ulaşıldı
Değerli Tarım Programı ile 40 bin fındık çiftçisine ulaşıldı
'Tosuncuk' dere yatağına kaçak villa yaptırmış
'Tosuncuk' dere yatağına kaçak villa yaptırmış
Taksi yol ayrımındaki bariyerlere çarptı: 2 ölü, 5 yaralı
Taksi yol ayrımındaki bariyerlere çarptı: 2 ölü, 5 yaralı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans