Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 10
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1531
ALTIN
411.140
DOLAR
7.4248
STERLİN
10.3834
EURO
8.9666
Organize Sanayi Bölgesi altyapı işi yaptırılacak
Organize Sanayi Bölgesi altyapı...
Gebze Teknik Üniversitesi'ne ait 152543 m² zeytinlik kiraya verilecek
Gebze Teknik Üniversitesi'ne ait...
Çukurova Kalkınma Ajansı 2021 yılı proje teklif çağrısı
Çukurova Kalkınma Ajansı 2021...
Gelir İdaresi Başkanlığı 196 sözleşmeli personel alınacak
Gelir İdaresi Başkanlığı 196...

Kapıyı açan gence eşi ve çocuğunun gözleri önünde kurşun yağdırdı

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde kimliği belirsiz kişiler, zilini çaldıkları evde kapıyı açan Ömer Çelebi'ye (30) eşi ve çocuğunun gözleri önünde kurşun yağdırdı. Boyun, göğüs ve karın bölgesine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Çelebi, hastaneye kaldırıldı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
04 Mart 2021 Perşembe 09:03
0 Okunma
Kapıyı açan gence eşi ve çocuğunun gözleri önünde kurşun yağdırdı

Olay, gece saatlerinde Şahin Özbilen Mahallesi'nde bir binanın 3'üncü katında meydana geldi. Kimliği belirsiz kişiler, binanın 3'üncü katında oturan Ömer Çelebi'nin evinin önüne gelerek zile bastı. Çelebi'nin kapıyı açmasıyla şüpheliler, genç adama tabancayla kurşun yağdırdı. Eşi ve çocuğunun gözleri önünde boynuna, göğsüne ve karnına isabet kurşunlarla ağır yaralanan Çelebi, kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler ise olay yerinden kaçtı.

Evinde silahsaldırıya uğrayan Çelebi, eşinin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Çelebi, buradaki ilk müdahalenin ardından hayati tehlike kaydıyla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. 

Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
AdanaCeylanSilahSaldırı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
EPDK akaryakıt fiyatlarında haksız artış yapan şirketlere inceleme
EPDK akaryakıt fiyatlarında haksız artış yapan şirketlere inceleme
PKK'ya destek veren derneğe operasyon
PKK'ya destek veren derneğe operasyon
Nükleer tıp uzmanı uyardı: DIŞARI ÇIKMAYIN
Nükleer tıp uzmanı uyardı: DIŞARI ÇIKMAYIN
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans