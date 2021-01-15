Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 7
açık
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1547
ALTIN
439.036
DOLAR
7.3625
STERLİN
10.0812
EURO
8.9497
Sözleşmeli bilişim personelleri alınacak
Sözleşmeli bilişim personelleri alınacak
43 akademik personel alınacak
43 akademik personel alınacak
Lisanüstü programlara öğrenci alınacak
Lisanüstü programlara öğrenci alınacak
Akademik personel alınacak
Akademik personel alınacak

Kar yağışını izlemek için gittikleri yaylada 6 saat mahsur kaldılar

KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde, Halbur Yaylası'na kar yağışını izlemeye giden 3 arkadaş, yoğun kar yağışı nedeniyle yaylada 6 saat mahsur kaldı. 3 kişi, belediye ekiplerince kurtarıldı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
15 Ocak 2021 Cuma 08:55
0 Okunma
Kar yağışını izlemek için gittikleri yaylada 6 saat mahsur kaldılar

Rıdvan Kürtül, arkadaşları Mustafa Sarıbıyık ve Ahmet Paksoy ile birlikte yılın ilk kar yağışını izlemek için Andırın- Göksun Karayolu'nun 15'inci kilometresindeki Halbur Yaylası'na gitti. Ancak araç yolda kara saplandı ve ilerleyemedi. 3 arkadaş daha sonra 112'yi arayarak yaylada mahsur kaldıklarını belirtip yardım istedi. İhbar üzerine Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile Andırın Belediyesi ekipleri yaylaya sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucunda 3 arkadaş, 6 saat mahsur kaldıkları yayladan kurtarıldı.

Ekiplere teşekkür eden Rıdvan Kürtül, "Kar yağışını izlemek için arkadaşlarımızla Halbur Yaylası'na geldik ancak araç birden kara saplandı. Karın altı balçıkmış, bir türlü geri çıkamadık. 6 saat burada mahsur kaldık. Çok şükür ekipler imdadımıza yetişti" dedi.

Mustafa Sarıbıyık ise kar yağışını izlemek isterken 6 saat yaylada mahsur kaldıklarını belirterek, "Yılın ilk kar yağışını görmek için arkadaşlarımızla birlikte gezmeye çıktık. Sonra ana yoldan ara bir yola girdik ve birden araç kara saplandı. Meğer altı balçıkmış, 6 saat burada kaldık. Sağ olsun ekipler yetişti. Kendilerine çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KahramanmaraşKarKışMahsurHalbur Yaylası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Kadına şiddet ancak eğitimle engellenir”
“Kadına şiddet ancak eğitimle engellenir”
İzmir merkezli 12 ilde operasyon
İzmir merkezli 12 ilde operasyon
4 komşusunu tüfekle yaraladı 
4 komşusunu tüfekle yaraladı 
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans