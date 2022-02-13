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Kara Şahin helikopteri ilk defa pilotsuz uçtu

Helikopter, 30 dakika boyunca kokpit içi otomasyon sistemiyle yönetildi.

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
13 Şubat 2022 Pazar 14:53
Kara Şahin helikopteri ilk defa pilotsuz uçtu

(DHA) – ABD Savunma İleri Araştırma Projeleri Ajansı (DARPA), Salı günü yaptığı açıklamada Kara Şahin helikopterinin pilotsuz ilk otonom uçuş testini başarıyla geçtiğini duyurdu. Helikopter, 30 dakika boyunca kokpit içi otomasyon sistemiyle yönetildi.

DARPA açıklamasında Hava Mürettebatı Kokpit İçi Otomasyon Sistemi (ALIAS) programıyla, 5 Şubat’ta insansız Kara Şahin helikopterinin, ilk uçuşunu yaptığını belirtti. Programın amacının görüş zorluğu veya iletişim kopukluğu olduğunda pilotlara yardımcı olmayı amaçladığı ifade edildi. DARPA açıklamasında “ALIAS, mevcut uçaklara yüksek düzeyde otomasyon eklenmesini kolaylaştıran, güvenli mürettebatı azaltılmış operasyonlara olanak tanır” ifadeleri yer aldı.

DHA

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HelikopterKara ŞahinIlk DefaPilotsuzYeni Çağrı
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