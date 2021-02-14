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Karadeniz'de havalar soğudu, balık avı arttı

KARADENİZ'de havaların yeniden soğumaya başlamasıyla birlikte avlanan balık miktarında artış yaşandı. Karadeniz Bölgesi'nde 20 dereceyi bulan hava sıcaklarının son iki gündür düşüşe geçmesi en çok balıkçıları sevindirdi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
14 Şubat 2021 Pazar 10:07
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Karadeniz'de havalar soğudu, balık avı arttı

Havaların soğumasıyla birlikte bölgede balık avında artış yaşanmaya başladı. Balıkçılar, son dönemde vatandaşların somon, çipura, levrek gibi büyük balıklara daha çok talep gösterdiğini belirtti. Samsun'da balıkçı tezgahlarında somonun kilosu 35, çipura 40, levrek 35-50 lira, barbun 15-50, mezgit 10-30, hamsi 20, uskumru 15 liradan satışa sunuluyor.

Bu hafta itibari ile hava sıcaklıklarının düşmesinin kendilerini sevindirdiğini söyleyen balıkçı Emirhan İlhan, "Hava sıcaklığı hiç beklemediğimiz kadar yaz havası gibi sıcak oldu. Bu durum balığı da etkiledi. Her zaman söylediğimiz gibi balık sıcağı sevmiyor. Balıklar kaçtı tezgahlarda da azalma oldu. Ama şimdi havalar soğudu beklediğimizde buydu. İnşallah balık bollaşır ve fiyatlar da düşer. Yüksek kesimlere kar da yağdı bu balıkçıları çok sevindirdi. Büyük balıklar ve mezgide vatandaşların talebi fazla. Fiyatlar biraz yüksek. Büyük balıklar vatandaşlar tarafından tercih ediliyor. Vatandaşlar bu son dönemde somon, çipura, levrek ve mezgide daha çok rağbet gösteriyor" diye konuştu.

Balıkçı Onurcan Köse de geçen hafta hava sıcaklıklarının Karadeniz'de 20 derece civarında seyrettiğini bu durumunda balıkçılığı olumsuz etkilediğini belirterek, "Sıcak nedeniyle balıklar yüzeye çıkmıyor, kayıklarda balık tutamıyor. Geçen hafta hem balık azdı isteği tam karşılayamadık. Ama bu hafta havalar soğudu. Balıklar çıkmaya başladı. Havaların soğuması bizi sevindirdi. Balıkçılar her zaman soğuk havayı sever. Tezgahların baş balığı hamside yasak kalktı hamsi satıyoruz. Vatandaşların ilgisi de hamsiye var. Hamsinin kilosunu 20 liradan satıyoruz. Ayrıca büyük balıklara da talep güzel. Özellikle omega 3, yönünden fazla olan somona vatandaşların ilgisi fazla" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KaradenizBalıkBalıkçı
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