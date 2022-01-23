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Karadeniz kara teslim; 1768 köy ve mahalle yolu kapandı

Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı nedeniyle 1768 köy ve mahalle yolu, ulaşıma kapandı.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
23 Ocak 2022 Pazar 13:57
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Karadeniz kara teslim; 1768 köy ve mahalle yolu kapandı

BAYBURT

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle Giresun'da 9, Gümüşhane'de 30, Sinop'ta 311, Samsun'da 384, Çorum'da 670, Amasya'da 364 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı. Kapanan köy ve mahalle yollarının açılması için belediye, İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

SALMANKAŞ GEÇİDİ ÇIĞDAN KAPANDI

Termometrelerin eksi 20 dereceyi gösterdiği Bayburt'ta ise kar kalınlığı yüksek kesimlerde yer yer 50 santimetreye ulaşırken, kent merkezinden geçen Çoruh Nehri yüzeyi ile süs havuzları ve çeşmelerin de donduğu gözlendi. Öte yandan Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'yu birbirine bağlayan Salmankaş Geçidi'nde meydana gelen çığ nedeniyle yol, trafiğe kapandı. Çığın düştüğü bölgeye ulaşan Karayolları ekipleri, yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yolu trafiğe açtı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KaradenizKara TeslimMahalle
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