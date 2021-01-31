Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 9
açık
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1473
ALTIN
434.655
DOLAR
7.3001
STERLİN
10.0247
EURO
8.8620
BDDK’dan Açıktan Personel alımı
BDDK’dan Açıktan Personel alımı
40 adet taşınmaz kiraya verilecek
40 adet taşınmaz kiraya...
MEB, 500 Engelli Öğretmen Alınacak
MEB, 500 Engelli Öğretmen...
Güneş enerjisi santralinin kurulum sonrası işletme hakkı 10 yıl süreyle kiraya verilecek
Güneş enerjisi santralinin kurulum...

Karadeniz’e sızan atık sulara 'dalgıçlı' müdahale

TRABZON’da denize deşarj edilen atık su borularının zamanla kopup, eskimesi, kirlilik ve kötü kokuya neden oluyor. Harekete geçen büyükşehir belediyesi ekipleri ile özel balık adımlar, denize 36 metrenin altına dalış yaparak, tespit ettiği arızaları yerinde onarıyor. Özel ekip tarafından sürdürülen çalışmanın tamamlanmasıyla, kıyıya akan atık suların, derin deniz deşarj tesisine aktarılması amaçlanıyor.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
31 Ocak 2021 Pazar 10:21
0 Okunma
Karadeniz’e sızan atık sulara 'dalgıçlı' müdahale

Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne (TİSKİ) ait Değirmendere Derin Deniz Deşarj Tesisi’nin denize deşarj sağlayan atık su borusunun sızıntı yaparak denizi kirlettiği belirlendi. Toplam bin 40 metre uzunluğundaki hattın, kıyıdan 20 metre açıktaki bölümünün kopuk olduğu ve kötü koku yaydığının fark edilmesi üzerine büyükşehir belediyesi ekipleri harekete geçti. Onarım işinin ihalesi yapılarak atık su hattının tamiri için ilk çalışmalar başlatıldı. Değirmendere mevkiinde kurulan platformda çalışmalarına başlayan ekipler ve özel balık adamlar, suyun 36 metre altına dalarak, 106 metrelik atık su hat borularının koptuğunu saptadı. Kırılarak açıkta kalan 3 metrelik atık su borusu dalgıç ekipleri tarafından temizlendi. Çalışmaların sürdüğü alanda dalgıç ekipleri, denizin altına dalış gerçekleştirerek, tespit ettiği diğer arızaları da yerinde onarıyor. Çalışmanın tamamlanmasıyla kıyıya akan atık suyun, derin deniz deşarj tesisine aktarılması hedefleniyor.

'KİRLİLİK GİDERİLECEK’

Çalışmaları yerinde inceleyen TİSKİ Genel Müdürü Ali Tekataş, “Bu bölgede yıllardır devam eden bir arızanın giderilmesi için çalışmalar yaptık. Arızayı tespit ettik. Sahilden yaklaşık 20 metre içeride borularda bulunan kırık, atık suların bu bölgeye boşalmasına neden oluyordu. Yaklaşık 106 metrelik bir kısımda borular tamamen kırılarak denizde sürüklenmiş durumda ve burada ciddi bir kirlilik oluşturuyor. Bu kirliliği ortadan kaldırmak, denizin temiz kalması için çalışmamızı başlattık. Yaklaşık 1 buçuk milyon TL bedelle ihale edilen bu çalışma çok kısa zamanda bitirilerek kirlilik giderilecek” dedi.

‘TERTEMİZ BİR SAHİL OLUŞACAK’

Dereler aracılığıyla denizlere akan kanalizasyonları ayrıştırma çalışmalarının da başlatıldığını aktaran Tekataş, “Bu kapsamda Beşirli ve Ganita bölgesindeki atık suların büyük bir bölümünü ayrıştırarak denize akmasını engellemiştik. Birçok bölgenin atık sularını denize deşarj eden bu tesisteki arızayı giderip, buradaki kirliliğin önüne geçerek tertemiz bir sahil oluşturacağız” diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TrabzonKaradenizAtık SuDenizDalgıç
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Baraj suları altında kalacak mahallenin taşınacağı konutlar tamamlanıyor
Baraj suları altında kalacak mahallenin taşınacağı konutlar tamamlanıyor
Çin'e yapılan bor ihracatında ilk tren Kars'a ulaştı
Çin'e yapılan bor ihracatında ilk tren Kars'a ulaştı
Çorum'da 40 metrelik kayalıktan düşen çoban hayatını kaybetti
Çorum'da 40 metrelik kayalıktan düşen çoban hayatını kaybetti
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans