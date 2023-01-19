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Karaismailoğlu: Türkiye'nin önü çok açık

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Altyapı yatırımlarını bir kez yapıyorsunuz, 100 yıldan fazla kullanıyorsunuz. O yüzden Türkiye'nin önü çok açık. İnşallah Türkiye daha da gaza basarak hızlıca ilerleyecektir" dedi.

19 Ocak 2023 Perşembe 14:36
Karaismailoğlu: Türkiye'nin önü çok açık

Karaismailoğlu, AK Parti Gümüşhacıköy İlçe Başkanlığı ziyaretinde yaptığı konuşmada, Türkiye'yi yarınlara taşıyacak büyük projeleri hayata geçirerek yurdun geleceğine ışık tuttuklarını söyledi.
Türkiye genelinde çok önemli işlere imza attıklarını vurgulayan Karaismailoğlu, Kağıthane-İstanbul Havalimanı metrosunun açılışı için İstanbul'a gideceklerini belirtti.
Bunun Türkiye'nin en büyük projelerinden biri olduğuna işaret eden Karaismailoğlu, şöyle devam etti:
"Özellikle şehir içi metro açısından dünyanın önde gelen önemli projelerinden bir tanesi. Toplamda 34 kilometre uzunluğunda dünyanın en hızlı metrolarından bir tanesi, Türkiye'nin de en hızlısı. Saatte 120 kilometre hıza ulaşabilecek ve 8 istasyonu bulunacak. Pazar günü Cumhurbaşkanımızın liderliğinde açarak Türkiye'nin hizmetine sunacağız inşallah. Yani metro görmek için Paris'e gitmeye gerek yok. Yıllardır İstanbul'da metrolar işliyor, dünyanın en kaliteli metroları işliyor. O yüzden bizim yaptığımız tüneller, otoyollar dünyanın en kaliteli işleri. Bize gelen büyükelçiler ve yabancı mevkidaşlarımız yollarımızı kullandıklarında, 'Keşke bizim ülkemizde de bu yollar, tüneller olsa' diye övgüler yağdırıyor. İnşallah bazı görmeyen gözler varsa da bunları görecektir. Bol bol kullanıyorlar ama yandan bakıyorlar ama hayatlarımızın vazgeçilmezi oldu bunlar."
- "Yatırım planı 2053'e kadar gün gün bellidir"
Karaismailoğlu, Türkiye'de 20 yıl önce araç sayısının 8 milyon olduğunu, bugün ise bu sayının 26 milyona ulaştığına dikkati çekerek, neredeyse 4 katına çıkmasına rağmen trafik sıkışıklığının 20 yıl öncesinden çok daha az seviyede bulunduğunun altını çizdi.
Bunun yanında yapılan kaliteli, güvenli yollar sayesinde trafik kazalarının yüzde 82 azaldığını vurgulayan Karaismailoğlu, "Yani o trafik kazası canavarı resimlerini artık tarihe gömdük AK Parti iktidarları olarak. Kazaların azalması sonucu 13 bin 100 vatandaşımızın her yıl hayatını kurtarıyoruz kaliteli, güvenli yollar sayesinde." diye konuştu.
Yaptıkları işlerin gurur verici olduğunu, büyük altyapı projelerini tamamladıklarını anlatan Karaismailoğlu, "Türkiye bu kadar hızlı büyürken bu altyapıyı yapmaya kimsenin de gücü yetmezdi. Bu güç Türkiye'nin gücü. Altyapı yatırımlarını bir kez yapıyorsunuz, 100 yıldan fazla kullanıyorsunuz. O yüzden Türkiye'nin önü çok açık. İnşallah Türkiye daha da gaza basarak hızlıca ilerleyecektir." dedi.
Önlerindeki seçimin Türkiye ve dünya için önemli olduğunu dile getiren Karaismailoğlu, şunları kaydetti:
"Sayın Cumhurbaşkanımızın dünya liderliği burada söz konusu. O yüzden hep beraber el birliğiyle çalışıp Amasya'dan çok güçlü ses vereceğiz. İnşallah Cumhurbaşkanımız 5 yıl daha dünyanın hizmetinde olacak. 20 yıldır yaptıklarımız bundan sonra yapacaklarımızın teminatıdır. Türkiye artık geri dönülemez bir yola girmiştir. 2023 planlarımızı fazlasıyla yerine getirdik. Artık 2053 planlarına başladık. Ulaştırma Bakanlığı olarak 198 milyar dolarlık yatırım planı 2053'e kadar gün gün bellidir. 'Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde durmak yok, yola devam' diyoruz."
Karaismailoğlu, daha sonra ilçe merkezinde esnaf ziyaretinde bulundu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Ulaştırma Ve Altyapı BakanıAdil KaraismailoğluAmasya
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